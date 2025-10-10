Na današnji dan: Skončala u prometnoj nesreći, a misterij njezine smrti i dalje je neriješen

Na današnji dan, 10. listopada 1976. godine, tragično je preminula Silvana Armenulić, jedna od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije i bliska suradnica pokojnog pjevača Tome Zdravkovića koji je u nju bio potajno zaljubljen. U prometnoj nesreći koja je potresla cijelu regiju, ugašen je život žene čiji su glas, emocija i interpretacija zauvijek obilježili glazbenu scenu. Čak 49 godina nakon njezine smrti, Silvanine pjesme i dalje žive u srcima brojnih obožavatelja.

Samo nekoliko sati prije tragedije, Silvana je sa sestrom prisustvovala svečanom otvorenju novog restorana čiji je interijer bio uređen tako da podsjeća na špilju, s velikim stalaktitima koji su visjeli sa stropa. Prilikom ustajanja, pjevačica je slučajno udarila glavom o jedan od njih, što joj je izazvalo jaku glavobolju. Iako se nije osjećala dobro, profesionalno je odradila svoj nastup – umjesto planiranih osam, otpjevala je četiri pjesme, a zatim se povukla s pozornice i sjela, držeći se za glavu. Nakon kratkog odmora, zajedno sa sestrom krenula je na put prema Beogradu.

Plan je prvotno bio da im se pridruži i pjevač Ljubomir Đurović, no u posljednjem trenutku se predomislio. Umjesto njega, u automobil je sjeo poznati violinist Miodrag Rade Jašarević, dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radija Beograd – čovjek koji će, nažalost, izgubiti život zajedno sa Silvanom.

Kako je preminula Silvana Armenulić?

Stravična prometna nesreća dogodila se na autoputu Beograd – Niš, kod mjesta Kolari. U automobilu marke Ford Granada nalazile su se Silvana, njezina sestra Mirjana (Mirsada) Barjaktarević i violinist Jašarević. Prema rekonstrukciji, vozilo se kretalo ravnim dijelom ceste brzinom od oko 150 kilometara na sat kada je iznenada prešlo u suprotnu traku. Iz suprotnog smjera nailazio je kamion čiji je vozač u prvi mah mislio da će se uspjeti mimoići, no sudar je bio neizbježan.

Udar je bio toliko snažan da je desna strana automobila potpuno uništena – otkinut je prednji kotač i poluosovina, a vozilo se podvuklo pod kamion. U kanalu pored ceste pronađena je polomljena violina, potresan simbol kobnog kraja troje glazbenika. Misterij koji i danas izaziva pitanja jest zašto su, iako su već trebali stići u Beograd, bili tek na pola puta.

Njihova sestra Dina godinama kasnije prisjetila se posljednjeg susreta s njima:

"Dan je počeo uobičajeno. Silvana i Mirjana spremale su se za put, a i ja sam trebala poći s njima. No odlučila sam ostati kod kuće i pogledati film. Kad su krenule, Mirjana se vratila na vrh stepenica i poljubila me", ispričala je Dina, dodajući da nikada nije imala snage pročitati obdukcijski nalaz: "Moja braća su ga pročitala i rekli mi da to ne činim. Mirjana je bila u šestom mjesecu trudnoće kada je poginula."

Silvana Armenulić, pravim imenom Zilha Barjaktarević, rođena je 18. svibnja 1939. godine u Doboju. Odrasla je u skromnim okolnostima, kao jedno od desetero djece. Obiteljski teret, siromaštvo i teško djetinjstvo obilježili su njezine rane godine – otac je napustio obitelj i zapao u alkoholizam, a majku i djecu ostavio da se sami bore za život.

