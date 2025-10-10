SILVANA ARMENULIĆ /

Na današnji dan: Skončala u prometnoj nesreći, a misterij njezine smrti i dalje je neriješen

Na današnji dan: Skončala u prometnoj nesreći, a misterij njezine smrti i dalje je neriješen
×
Foto: Screenshot iz serije Toma

Jedna od najomiljenijih pjevačica bivše države, koju je volio i Toma Zdravković, na današnji je dan prije 49 godina izgubila život u tragičnoj prometnoj nesreći, zajedno sa svojom sestrom i kolegom glazbenikom

10.10.2025.
11:03
Hot.hr
Screenshot iz serije Toma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na današnji dan, 10. listopada 1976. godine, tragično je preminula Silvana Armenulić, jedna od najpoznatijih pjevačica bivše Jugoslavije i bliska suradnica pokojnog pjevača Tome Zdravkovića koji je u nju bio potajno zaljubljen. U prometnoj nesreći koja je potresla cijelu regiju, ugašen je život žene čiji su glas, emocija i interpretacija zauvijek obilježili glazbenu scenu. Čak 49 godina nakon njezine smrti, Silvanine pjesme i dalje žive u srcima brojnih obožavatelja.

Samo nekoliko sati prije tragedije, Silvana je sa sestrom prisustvovala svečanom otvorenju novog restorana čiji je interijer bio uređen tako da podsjeća na špilju, s velikim stalaktitima koji su visjeli sa stropa. Prilikom ustajanja, pjevačica je slučajno udarila glavom o jedan od njih, što joj je izazvalo jaku glavobolju. Iako se nije osjećala dobro, profesionalno je odradila svoj nastup – umjesto planiranih osam, otpjevala je četiri pjesme, a zatim se povukla s pozornice i sjela, držeći se za glavu. Nakon kratkog odmora, zajedno sa sestrom krenula je na put prema Beogradu.

Plan je prvotno bio da im se pridruži i pjevač Ljubomir Đurović, no u posljednjem trenutku se predomislio. Umjesto njega, u automobil je sjeo poznati violinist Miodrag Rade Jašarević, dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radija Beograd – čovjek koji će, nažalost, izgubiti život zajedno sa Silvanom.

Kako je preminula Silvana Armenulić?

Stravična prometna nesreća dogodila se na autoputu Beograd – Niš, kod mjesta Kolari. U automobilu marke Ford Granada nalazile su se Silvana, njezina sestra Mirjana (Mirsada) Barjaktarević i violinist Jašarević. Prema rekonstrukciji, vozilo se kretalo ravnim dijelom ceste brzinom od oko 150 kilometara na sat kada je iznenada prešlo u suprotnu traku. Iz suprotnog smjera nailazio je kamion čiji je vozač u prvi mah mislio da će se uspjeti mimoići, no sudar je bio neizbježan.

Udar je bio toliko snažan da je desna strana automobila potpuno uništena – otkinut je prednji kotač i poluosovina, a vozilo se podvuklo pod kamion. U kanalu pored ceste pronađena je polomljena violina, potresan simbol kobnog kraja troje glazbenika. Misterij koji i danas izaziva pitanja jest zašto su, iako su već trebali stići u Beograd, bili tek na pola puta.

Njihova sestra Dina godinama kasnije prisjetila se posljednjeg susreta s njima:

"Dan je počeo uobičajeno. Silvana i Mirjana spremale su se za put, a i ja sam trebala poći s njima. No odlučila sam ostati kod kuće i pogledati film. Kad su krenule, Mirjana se vratila na vrh stepenica i poljubila me", ispričala je Dina, dodajući da nikada nije imala snage pročitati obdukcijski nalaz: "Moja braća su ga pročitala i rekli mi da to ne činim. Mirjana je bila u šestom mjesecu trudnoće kada je poginula."

Silvana Armenulić, pravim imenom Zilha Barjaktarević, rođena je 18. svibnja 1939. godine u Doboju. Odrasla je u skromnim okolnostima, kao jedno od desetero djece. Obiteljski teret, siromaštvo i teško djetinjstvo obilježili su njezine rane godine – otac je napustio obitelj i zapao u alkoholizam, a majku i djecu ostavio da se sami bore za život.

Popularnu seriju "Toma" gledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: ​Ušli smo u dvorac u kojem je prvi put otpjevana 'Lijepa naša': Krije mračnu tajnu

Silvana ArmenulićPjevačicaSmrtPreminula
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SILVANA ARMENULIĆ /
Na današnji dan: Skončala u prometnoj nesreći, a misterij njezine smrti i dalje je neriješen