Na današnji dan prije godinu dana, preminula je američka pjevačica Tina Turner u 85. godini. Rođena je pod imenom Anna Mae Bullock, a bila je dijete tvorničke radnice Zelme i baptističkog svećenika Floyda Richarda Bullocka, koji su se u međuvremenu razveli. Nakon razvoda, Njezina sestra Allene, preselila se u St. Louis, a Tina joj se pridružila nakon bakine smrti, dok je imala 16 godina.

Tamo je pohađala srednju školu Sumner High School te je sa sestrom posjećivala noćne klubove u gradu. U klubu Imperial Tina je upoznala R&B glazbenika Ikea Turnera te je izrazila želju da pjevaju zajedno. Njemu se isprva ta ideja nije svidjela, no onda je ipak dozvolio Tini da bude njegova pjevačica pod imenom Little Anna.

Pjevač koji je trebao snimiti pjesmu "A Fool in Love", nije se pojavio, pa je mjesto njega to učinila Tina. Pjesma je postala veliki hit dosegnuvši drugo mjesto na američkoj top ljestvici. Nakon tog uspjeha, Ike je Annu preimenovao u Tinu Turner.

Ike i Tina Turner snimili su velik broj hitova tijekom 1960-ih, poput "It's Gonna Work Out Fine", "I Idolize You" i "River Deep, Mountain High" , "Come Together", "Honky Tonk Woman" i "I Want to Take You Higher".

Pjesma "Proud Mary" iz 1968. godine zauzela je četvrto mjesto Billboardove Hot 100 top ljestvice, a 1972., s njom su osvojili Grammy za najbolji R&B duet.

Težak brak s Ikeom

Tina i Ike vjenčali su se 1962. godine u Tijuani, a do pucanja braka došlo je zbog njegove ovisnosti o drogi te lošeg psihičkog stanja.

Godine 1976., uoči nastupa u Dallasu, došlo je do svađe između Ikea i Tine jer ju je ostavio s 36 centa i kreditnom karticom za benzinsku pumpu. Tina se nakon toga mjesecima skrivala od Ikea, odsjedajući kod prijatelja.

Jednom je prilikom otkrila da ju je Ike u noći njihova vjenčanja natjerao da posjeti bordel.

"To mi je iskustvo bilo toliko uznemiravajuće da sam ga potisnula, izbrisala i stvorila drugačiji scenarij, fantaziju o romantičnom bijegu", ispričala je za Daily Mail.

Foto: Profimedia Ike i Tina Turner

Kako je otkrila u svojim memoarima, Ike joj je bacio vrelu kavu u lice zbog čega je dobila opekotine trećeg stupnja, a jednom ju je udario po glavi komadom drva kad ga je pokušala ostaviti.

Njen je brak bio toliko loš da je Tina pokušala izvršiti samoubojstvo popivši veliku količinu tableta za spavanje.

"Uvjerila sam sebe da mi je smrt jedini izlaz. No, izašla sam iz tame jer sam vjerovala da moram preživjeti", napisala je u memoarima.

Nakon 16 godina braka, 1978., Tina se razvela od Ikea, ali je ostavila svoje umjetničko ime. Iste godine, izdala je prvi album nakon razvoda pod nazivom "Rough".

Nadživjela svoje sinove

Imala je i dvojicu sinova, jednog sa saksofonistom Raymondom Hillom, rođenog 1958., Raymonda Craiga, a drugog s Ikeom, Ronalda Ronnieja Renellea Turnera, rođenog 1960.

Njen stariji sin je pronađen mrtav u svojoj 60. godini, u lipnju 2018. u svom domu u Los Angelesu. Rekla je da ne zna što ga je moglo gurnuti preko ruba budući da se ostvario profesionalno i da je imao novu djevojku.

"Još uvijek ne znam što ga je gurnulo preko ruba jer mi je u to vrijeme govorio da nikad ranije nije upoznao ženu prema kojoj je imao takve osjećaje", rekla je Tina.

Foto: Profimedia

Četiri godine kasnije, preminuo je i njen mlađi sin Ronnie.

Ronnie je bio u braku s francuskom pjevačicom Afidom Turner s kojom je imao dvoje djece, a preminuo je u prosincu 2022. Pozlilo mu je na ulici, nedaleko od njegova doma u San Fernando Valleyju, pokraj Los Angelesa. Prolaznici, koji su ga zatekli kako se bori za dah, pozvali su hitnu pomoć, no spasa mu nije bilo. Preminuo je sa 62 godine.

Kasnije je ustanovljeno da je preminuo od komplikacija s rakom debelog crijeva, što je potvrdila i njegova supruga s kojom je bio u braku od 2007. godine.

Samostalna karijera

Godine 1983. Tina se vratila na scenu obradivši pjesmu "Let's Stay Together" Ala Greena, koja je postala hit diljem Europe, a godinu dana nakon izdala je i novi album pod nazivom "Private Dancer". Najznačajniji povratak na scenu u svijetu rock glazbe postigao je njezin hit "What's Love Got To Do With It", koji je dospio na prvo mjesto američke top ljestvice, ostavši do današnjeg dana Tinin jedini broj jedan u SAD-u.

S istoga albuma 1985. objavila je i istoimeni hit "Private Dancer" koji je prodan u više od 11.000.000 primjeraka. No, osim glazbe, Tina se okušala i u glumi. Utjelovila je ulogu Aunty Entity, vladarice Bartertowna u filmu "Pobjesnjeli Max 3" u kojem se pojavio njezin singl "We Don't Need Another Hero". Iste godine nastupala je zajedno s Mickom Jaggerom na humanitarnom koncertu Live Aid.

Sljedeći album, Break Every Rule izdaje 1986., kao i autobiografiju I, Tina. Nepune dvije godine poslije, 16. siječnja 1988. godine ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda zbog nastup pred najvećim brojem publike za samostalnog izvođača.

Foto: Profimedia

Iste godine izdala je kompilacijski album "Simply the Best" koji je sadržavao većinu hitova Tininog povratka na scenu. Izdala je i nekoliko dueta, poput "Cose Della Vita- Can't Stop Thinking of You " s talijanskim pjevačem Erosom Ramazzotijem, koji je bio veliki europski hit.

Godine 2000. održala je jednu od najuspješnijih turneja u karijeri, "Twenty Four Seven Tour. U suradnji s Philom Collinsom, 2003. godine snimila je pjesmu "Great Spirits" za animirani film "Legenda o medvjedu".

Prvi veći nastup, nakon turneje "Twenty Four Seven Tour", održala je 10. veljače 2008., kada je nastupala s Beyonce na 50. godišnjici dodjele Grammy nagrade. Nakon uspjeha u SAD-u 14. siječnja 2009., počela je s nastupima u Europi. Turneju je popratio album "Tina!"

Njezina smrt

Tina je preminula 24. svibnja, a njezin glasnogovornik je za Daily Mail potvrdio da je Turner umrla prirodnom smrću u svom domu u Švicarskoj. Borila se s rakom crijeva te je više od četiri desetljeća patila od visokog krvnog tlaka.

Foto: Profimedia

"Tina Turner, kraljica rock'n rolla, umrla je danas mirno u dobi od 83 godine nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu, blizu Züricha u Švicarskoj. Svijet je izgubio glazbenu legendu i uzor", napisao je tada glasnogovornik.

Jedna zanimljivost

Tina je 2012. godine posjetila Dubrovnik gdje se u luci Gruž ukrcala na jahtu Lady Marina iz Georgetowna i isplovila. Tamo se pridružila prijateljima koji odmaraju na jahti švicarskog milijardera Sergia Mantegazza, jednoj od sto najvećih na svijetu.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL U zračnoj luci djelatnici su je tada dočekali s cvijećem, a glazbena superzvijezda nije zahtijevala nikakav poseban VIP tretman.

Dugačka je 64 metra, luksuzno je opremljena, a predviđena je za boravak 12 osoba, a uz brojne salone ima čak i heliodrom.

