Na današnji dan napustio nas je legendarni Toma: Njegovi hitovi ostavili su neizbrisiv trag

Na današnji dan, 30. rujna 1991. godine, preminuo je Toma Zdravković, jedan od najomiljenijih pjevača narodne glazbe na prostorima bivše Jugoslavije. Njegova emotivna interpretacija i nezaboravne pjesme ostavile su dubok trag u srcima mnogih obožavatelja.

Toma je rođen 20. studenog 1938. godine u Aleksincu, a svoj život prepun alkohola, tuge i borbe, pretočio je u neke od svojih najljepših pjesama. Odrastao je u siromaštvu, na selu, a već je s 15 godina odlučio da je pjevanje njegov izlaz. Otišao je u Leskovac gdje počinje njegova životna priča.

Foto: YouTube Ugasili Croatia Records zbog pjesme Tome Zdravkovića

Pogurala ga Silvana

Bio je ispred svog vremena s talentom koji u to vrijeme nije prepoznat, sve do trenutka kada je 1958. upoznao pjevačicu Silvanu Armenulić. Odvela ga je u kavanu "Radan" gdje je nastupao i naučio pjevati. Prvi put je zapjevao pred publikom upravo sa Silvanom. Otpjevali su pjesmu "Ponoć", a kada joj je priznao da je došao sa sela u potrazi za boljim životom, osigurala mu je posao i smještaj.

U glazbenim krugovima brzo se pročulo da u Leskovcu ima neki Toma te se s takvom reputacijom uputio u tuzlanski hotel Bristol gdje je pet godina iz večeri u večer punio salu.

"Nije u pitanju samo muzika. Ljudi znaju što sam sve radio i proživio. Oni se počinju poistovjećivati s tobom i zato te vole. Ima, doduše, ljudi koji smatraju da sam budala bez para i pijanac, ali i to je dio onog što jesam. Malo otkačen, to je sigurno. Ja sam ranije mislio da sam pozer i da foliram ono što živim.

Foto: Screenshot YouTube

Kasnije sam shvatio da to nema nikakve veze s foliranjem. Sutra mogu pjevati u kavani za tristo starih tisuća. Jer, jedino me glazba može ispuniti do kraja i bez ikakvih drugih želja. Od nje živim i za nju živim", pričao je tada Toma.

Mnogi tvrde kako nikoga nije volio kao Silvanu, no ona mu nije uzvratila ljubav kakvu je on htio.

Silvana je preminula sa samo 37 godina, posljedicom prometne nesreće koja se dogodila na autoputu Beograd-Niš. Osim nje, u nesreći su preminule i njezina trudna sestra Mirjana te violinist Rade Jašarević, a neki su sumnjali i da njihova smrt nije bila slučajna.

Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, a njezina je smrt sve ove godine ostala velika misterija.

Najpoznatiji hitovi

Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam i većina tih pjesama su autobiografskoga sadržaja. Riječ je o kavanskim, ljubavnim pjesmama, koje uglavnom govore o neuzvraćenim ljubavima i patnjama.

Ovo su neki od najvećih hitova Tome Zdravkovića:

"Da l' je moguće", "Danka", "Dotako sam dno života", Dva smo sveta različita", "Ej Branka, Branka", "Tužno leto", "Sliku tvoju ljubim", "Kafana je moja sudbina", "Prokleta nedjelja", "Jelena" i "Za Ljiljanu".

Sve njegove ljubavi - posvetio im pjesme

Toma se u Tuzli ozbiljno zaljubio u vitku plavušu Slavica, koja je bila njegova prva ljubav. Želio je s njom pred oltar, no predomislio se kada je saznao detalje njezinog dnevnika u kojem je opisivala svoj intimni život s brojnim muškarcima.

Toma je upravo njoj posvetio pjesmu "Buket bijelih ruža". Slavica je preminula vrlo mlada i to je na Tomi ostavilo dubok trag.

Godine 1963. dobio je telegram, u kojem ga je liječnik obavijestio da je Slavica teško bolesna te da ga želi vidjeti. On se odmah uputio u Sarajevo, a kako je rekao, nije ju mogao prepoznati jer je izgubila trideset kilograma.

Nekoliko dana nakon toga, dobio je telegram u kojem su ga obavijestili da je Slavica preminula. Imala je 20 godina.

Jedne večeri u zrenjaninskom hotelu Vojvodina, Toma je upoznao zgodnu crnku Olgicu. Bio je potpuno očaran njome te je zaprosio, a ona je pristala. Na dan kada je ubijen predsjednik John Kennedy, 22. studenog 1963. dobili su kćer Žaklinu, koja je dobila ime po Kennedyjevoj supruzi.

Nakon Olgice, u Gradskom podrumu upoznao je Milicu, s kojom se vjenčao nakon nekoliko mjeseci, a u tom braku Toma se drastično promijenio.

Nije puno pio, ostavio se kocke. No, ta promjena nije dugo trajala jer se vrlo brzo vratio svom boemskom životu pa ga je Milica, nakon dvije godine braka, ostavila.

Njegova treća supruga bila je Nada, koju je upoznao na ljetovanju u Budvi, 1972. godine. Odmah su se vjenčali na Ostrvu cvijeća, uz pjesme Usnije Redžepove i Anđelke Govedarević.

No, taj brak je trajao vrlo kratko. Toma je Nadi posvetio pjesmu "Nado, Nado". Njegov brat Novica Zdravković otkrio je kako je Tomi taj razvod jako teško pao.

Nakon što je ostao bez novca, a njegovo zdravstveno stanje je bilo vrlo loše, pobjegao je prvo u Ameriku, a u prosincu 1974. godine u Kanadu, gdje je upoznao frizerku Gordanu s kojom je bio u braku 18 godina. Ona je inzistirala na njihovu vjenčanju. Tomino stanje se pogoršavalo pa je morao u bolnicu, gdje su ga dva puta operirali, nakon čega mu se stanje privremeno stabiliziralo.

S Gordanom je Toma dobio sina Aleksandra u Torontu, a krajem 1978. godine vratili su se u Jugoslaviju.

Jednom prilikom Gordana je otkrila kakav joj je život bio Tomom.

"Život s Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život", ispričala je Gordana.

Preminuo od raka

Rak mokraćnog mjehura Tomi je dijagnosticiran 1973., a kako mu prognoze nisu bile najbolje, uputio se u Ameriku i Kanadu.

U Jugoslaviju se vratio 1978. godine, a u njegovim ga nastupima nije zaustavilo ni narušeno zdravstveno stanje te je 1987. započeo turneju čiji je slogan bio "Oproštajni koncerti Tome Zdravkovića".

"Imao sam više sreće nego pameti. Sažalili su se i zato me opet primaju. Da li zato što znaju da sam bio bolestan i borio se po Americi, Kanadi i vratio se kući, a možda su me nekada jako voljeli, pa je to u njima ostalo. Meni se, mislim, sve što sam prošao i izdržao moralo dogoditi baš tako.

Ostao sam negdje, u prošloj generaciji, još uvijek mali seljak kojemu su novac i slava udarili u glavu. Ne, nije me zbunilo, ali, ne znam ni sam, nekako ga je nadmašilo. Ali, ne to Toma, ne tako lako", rekao je Toma nakon povratka u domovinu.

Dom sindikata u Beogradu bio je pun 20 dana zaredom, a slično se događalo i širom Jugoslavije.

Ipak, na vrhuncu slave 1991. godine, Zdravkovića je bolest prikovala za krevet, a njegov posljednji nastup održao se desetog rujna 1991. u Podgorici.

Preminuo je 20 dana poslije, a sav novac koji je imao je potrošio i poklonio.

Iza njega je ostalo dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra. Ženio se čak četiri puta.

