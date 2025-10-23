Mura Klara i Marko za Net.hr otkrili ime sinčića: 'Dogovorili smo se još na vjenčanju'

Da se ljubav doista može pronaći pred kamerama dokaz su i Mura Klara i Marko Ferković koji su se upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa "Brak na prvu". Njihova kemija bila je odmah očita, a po završetku sociološkog eksperimenta svoju su ljubav ozakoni i pravim brakom. U ožujku ove godine proslavili su prvu godišnjicu braka, a kao kruna njihove ljubavi prošli je mjesec stigao sinčić. Samo za Net.hr, Mura Klara i Marko su otkrili ime mališana koji je postao središte njihovog svemira, ali i kako su se snašli u ulozi roditelja.

Foto: Privatni Album

Kako biste opisali prve dane roditeljstva – što vas je najviše iznenadilo?

Iznenadilo nas je kako smo se dobro snašli u ulozi roditelja.

Kako ste se snašli u prvim neprospavanim noćima? Je li maleni spavalica ili ni vas nisu zaobišle te slatke "muke"?

Slatke muke će trajati doživotno, Mura nije spavala još od trudnoće, pa krenuli grčevi pa će zubići, pa kad odraste pa kad prespava kod nekog, pa izlasci, a nas dva čekamo budni kod kuće kad će se vratiti ili da odemo po njega, nema više spavanja, ali sve je to iz ljubavi.

Ako se ne varam, još uvijek niste otkrili ime sinčića - hoćete li s nama podijeliti tu informaciju? Kako ste se uopće odlučili na to ime?

Sin se zove Gabriel, Marko je to ime predložio jer smo se još prije trudnoće, na vjenčanju dogovorili da ako će biti sin ime bira on, a ako će biti kćer ime bira Mura. I tako je Marko predložio ime Gabriel, a meni je jedino to muško ime, uz ime Aleksandar, još od nekad bilo lijepo i eto dogovorili smo se odmah kao i uvijek oko svega. A Marko je to predložio to zbog nogometaša jer je nogometaš Gabriel Batistuta bio čupav kao i on.

Kome maleni više nalikuje, mami ili tati?

Mijenja izgled iz dana u dan, jedan dan je isti Marko, jedan da nalikuje meni. Ali kad mi leži na prsima i kad ga gledam, kao da gledam Marka.

Foto: Privatni Album

Jeste li već razvili neku svoju malu rutinu kao roditelji? Kako vam izgleda svakodnevica?

Čekala sam da se oporavim od poroda, koji je prošao savršeno zahvaljujući mojoj ginekologinji i primalji koje su mi vodile porod. Bez njih mi se čini da bi još dan danas bila u rađaoni - ovako je sve išlo brzo i po planu, tj. plana nije niti stiglo bit. Čim su bolovi prošli krenuli smo van, malo kod tate, pa sad već odlazimo u šetnje, po trgovinama, kad Marko ne stigne s nama idemo sami. Ma sve, svugdje idemo zajedno i ne mogu pola sata sama bez njih dvoje u grad već mi fale. Kad smo slobodni popijemo kavu u gradu sad kad je još toplo i tako. Trudimo se što više biti vani. Koristimo svaki trenutak zajednički maksimalno.

Tko je do sada promijenio više pelena?

Promijenila sam više pelena ja, ali s obzirom na to da Marko uz to i radi, ne brojim mu koliko pelena je promijenio već gledam koliko nam je posvećen kao otac, fizički i emotivno, pa tek onda ostalo.

Za kraj, je li se vaš odnos promijenio otkad ste postali mama i tata?

Na početku je naravno sin bio centar svijeta, ali vratili smo naše zajedničke trenutke i počeli ponovno uživat jedno u drugom uz našeg malca. Da nam je netko rekao da će nam ovako izgledati život nakon prijave na 'Brak na prvu' rekli bi mu da je lud.

