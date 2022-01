Nakon niza brodoloma, upoznala je ljubav svog života - Franka Sinatru. Upoznali kada su oboje još bili u braku, a Sinatra je već tada rekao da će je oženiti. Bio je na glasu kao veliki ženskar koji je suprugu prevario nebrojeno puta. Magija između Franka i Ave bila je toliko jaka da su nekoliko mjeseci nakon njegova razvoda stupili pred oltar. Iako su bili zaljubljeni do ušiju, njihov je odnos bio izrazito buran, do te mjere da ga je optužila da se nabacivao nekoj djevojci u restoranu, na što je pozvala svog bivšeg u stan. Zbog toga svega, Sinatra se pokušao ubiti u svojoj hotelskoj sobi. Kada je Ava stigla u hotel, pronašla ga je na podu pored pištolja, no ubrzo je shvatila da je promašio i pucao u jastuk.