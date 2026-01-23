Mr. Bean u vezi s bivšom glumicom za odrasle? Internet poludio zbog bizarnih glasina

Društvene mreže posljednjih su dana preplavile glasine o navodno najbizarnijem celebrity paru ikad - Miji Khalifi (32) i Rowanu Atkinsonu (72), slavnom glumcu kojeg publika najviše pamti po ulozi Mr. Beana. Ipak, bivša zvijezda filmova za odrasle brzo je reagirala i odlučila stati na kraj špekulacijama.

Na platformi X Khalifa je kratkom i jasnom porukom demantirala viralne objave: „Ljudi, hodam s budalom, ali to nije Mr. Bean.“ Fotografije koje su kružile internetom, a na kojima se navodno vidi Khalifa u društvu 71-godišnjeg britanskog glumca na odmoru na jugu Francuske, prema pisanju stranih medija nastale su uz pomoć umjetne inteligencije.

#REPORT: Mia Khalifa Debunks Posts Claiming She’s Dating ‘Mr. Bean’ Actor: ‘I Am Dating a Fool’ — adding, “but I am open to it.” pic.twitter.com/l0xZ5fb1Mq — Habibi6ixtv (@habibi6ixtv) January 20, 2026

Glasine su krenule nakon što je satirični Instagram račun prošlog tjedna objavio šalu u kojoj se tvrdilo da su Khalifa i Atkinson u tajnoj vezi već godinu dana. Objavu je pratila lažna fotografija para na jahti, uz izmišljene „izvore“, a iako je prvotno bila zamišljena kao šala, dio korisnika ju je shvatio ozbiljno. Priča se brzo proširila, a ubrzo su se počele pojavljivati i nove, lažne fotografije.

U stvarnosti, Rowan Atkinson je od 2013. godine u vezi s Louise Ford (45), s kojom ima jedno dijete, dok iz braka s bivšom suprugom Sunetrom Sastry (68) ima dvoje djece.

