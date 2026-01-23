Mr. Bean u vezi s bivšom glumicom za odrasle? Internet poludio zbog bizarnih glasina
Internetom su se proširile glasine o navodnoj vezi Mije Khalife i Mr. Beana, no bivša zvijezda filmova za odrasle brzo je reagirala i javno demantirala cijelu priču
Društvene mreže posljednjih su dana preplavile glasine o navodno najbizarnijem celebrity paru ikad - Miji Khalifi (32) i Rowanu Atkinsonu (72), slavnom glumcu kojeg publika najviše pamti po ulozi Mr. Beana. Ipak, bivša zvijezda filmova za odrasle brzo je reagirala i odlučila stati na kraj špekulacijama.
Na platformi X Khalifa je kratkom i jasnom porukom demantirala viralne objave: „Ljudi, hodam s budalom, ali to nije Mr. Bean.“ Fotografije koje su kružile internetom, a na kojima se navodno vidi Khalifa u društvu 71-godišnjeg britanskog glumca na odmoru na jugu Francuske, prema pisanju stranih medija nastale su uz pomoć umjetne inteligencije.
Glasine su krenule nakon što je satirični Instagram račun prošlog tjedna objavio šalu u kojoj se tvrdilo da su Khalifa i Atkinson u tajnoj vezi već godinu dana. Objavu je pratila lažna fotografija para na jahti, uz izmišljene „izvore“, a iako je prvotno bila zamišljena kao šala, dio korisnika ju je shvatio ozbiljno. Priča se brzo proširila, a ubrzo su se počele pojavljivati i nove, lažne fotografije.
U stvarnosti, Rowan Atkinson je od 2013. godine u vezi s Louise Ford (45), s kojom ima jedno dijete, dok iz braka s bivšom suprugom Sunetrom Sastry (68) ima dvoje djece.
