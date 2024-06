Novi trener Hajduka je Gennaro Gattuso, a mnoge zanima tko je njegova bolja polovica Monica Romano koja je imala veliki utjecaj na njegovu nogometnu karijeru. U bračne vode uplovili su 2004. godine, a tijekom 20 godina braka dobili su dvoje djece sina Francesca i kći Gabrielu.

Gennaro tvrdi da je njegova supruga glava obitelji, a njezino uplitanje u njegovu nogometnu karijeru to dokazuje. Novi trener Hajduka je 2012. godine bio na korak od potpisa za argentinski klub Boca Juniors, ali njegova supruga je to zabranila.

"Bio sam blizu odlaska tamo 2012. godine, no žena je glavna u našoj kući i ona me nije pustila. Naša su djeca tada bila jako mala, to nije bila dobra situacija za odlazak u Argentinu", rekao je Gattuso za argentinski Fox Sports.

Ljepotica talijanskih korijena

Obitelj Gattuso ne voli mnogo govoriti o svom privatnom životu pa se o njima zna tek nekoliko stvari koje je Gattuso otkrio u intervjuima. Iako ovaj par u javnosti ne viđamo često zajedno, Monicu smo vidjeli kako blista u naručju supruga u prekrasnoj crvenoj haljini na Venecijanskom filmskom festivalu 2021. godine.

Foto: Profimedia Monica Romano i Gennaro Gattuso

Zanimljivo je da Gennarova Monica ima talijanske korijene, a rodom je iz Škotske. S druge strane, njen otac je bio Mario Romano, poznati ugostitelj kojemu su u Glasgowu dali nadimak "djed talijanskih restorana". Nažalost, Mario je 2011. izgubio bitku s rakom, a nakon smrti je ostavio bogatstvo od otprilike 4,7 milijuna eura.

No, ova ljepotica talijanskih korijena nije jedinica u obitelji Romano. Monica ima i sestru Carlu Romano koja je talijanska televizijska novinarka s dugogodišnjim iskustvom rada na BBC-ju.

