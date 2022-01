HRABRO / Kim Kardashian ima velike planove? Sastala se s Hillary Clinton, a posebnu pozornost izaziva jedan detalj

Reality zvijezda Kim Kardashian u ponedjeljak se družila s političarkom Hilary Clinton i njezinom kćeri Chelsea Clinton u kafiću u Los Angelesu. TMZ izvještava da su se žene upoznale na snimanju za "Gutsy Woman", emisiju Apple TV-a koju vode Hilary i Chelsea Clinton. Emisija se uglavnom temelji na Hillarynom i Chelseainom bestseleru iz 2019. "The Book of Gutsy Woman: Favorite Stories of Courage and Resilience", koji uključuje portrete vrhunskih ženskih uzora. Ovaj moćan trio popio je kavu u kafiću "Hot&Cool" u Canoga Parku. Kafić je otvoren 2018. i nadaleko je poznat po zapošljavanju ljudi koji su bili u zatvoru.