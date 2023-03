Janica Kostelić je najuspješnija hrvatska sportašica u povijesti, a njezin privatni život je oduvijek privlačio pažnju javnosti.

Iako je uvijek bila pod medijskim povećalom, Janica je uvijek nastojala zaštititi svoj ljubavni život od tabloida i medija. U tom smislu, često je skrivala svoje ljubavne partnere, a čak je i rodila svog sina Oskara u potpunoj tajnosti, a identitet njegovog oca i dalje je nepoznat.

Janica je samo jednom javno priznala da je zaljubljena, a to se dogodilo kada se zaljubila u ronioca Borisa Ivančića, koji se, navodno, zaljubio u nju na prvi pogled.

"Nisam očekivao da će sve krenuti ovako. Upoznali smo se na jednoj večeri nakon regate u Crikvenici, gdje je ona bila počasna gošća. Bilo je to još u lipnju ove godine, već smo se tada intenzivno družili. Ona je trenirala na plaži ispred ronilačkog kluba u kojem sam ja bio instruktor i tako je krenulo. Upoznali smo se preko jedne naše zajedničke prijateljice, a Janica mi je odmah bila strašno simpa. Bilo nam je ugodno zajedno u društvu, no na početku je to bilo tek dobro prijateljstvo. Onda je ona morala otići na trening negdje u Dalmaciju, no i dalje smo ostali u kontaktu preko telefona i sms poruka", ispričao je Boris 2005. godine.

Boris i Janica zajedno su proveli četiri godine, a prekinuli su početkom ljeta 2009. godine, a vijest o prekidu potvrdio je sam Boris.

"Janica i ja više nismo zajedno i to je to. Ostali smo super prijatelji i više nemam što za reći", izjavio je tada Ivančić.

Janica se zbog Borisa na neko vrijeme preselila i u Rijeku gdje je par živio u dvoetažnom stanu, a Janica je ondje otvorila i beauty salon.

Iako se mnogima činilo da bi par mogao stati pred oltar, to se naposljetku nije dogodilo.