Miroslav Škoro tuguje za posebnom osobom: 'Nema dana da na te ne pomislim'

Prije dvije godine, glazbenik Miroslav Škoro (63) ostao je bez bliskog prijatelja fra Stipe Karajice. Povodom godišnjice njegove smrti, glazbenik mu je posvetio dirljive riječi na društvenoj mreži.

"Fra Stipo Karajica, 7. travnja 1965. – 24. rujna 2023. Prošle su dvije godine. Nema dana da na te ne pomislim. Pomolim se i idem dalje. Počivaj u miru Božjem, prijatelju moj", napisao je Škoro i podijelio njihove zajedničke fotografije.

Brojni pratitelji su nizali dirljive komentare ispod objave.

"Baš mi je žao, fali nam, počivao u miru Božjem", "Uvijek u lijepom sjećanju", "Ljude koje volimo, nikada ne umiru, ostanu zauvijek u našim srcima", pisali su fanovi.

'Bio mi je oslonac'

Podsjetimo, fra Stipo Karajica bio je svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena. Prije dvije godine Miroslav Škoro podijelio je emotivne riječi povodom smrti svog bliskog prijatelja.

"Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan. Osjećam se napušteno i samotno. Otišao mi je duhovnik, suradnik, prijatelj i brat. Kao što je rekao provincijal Dadić: Više ga nećemo viđati na Zemlji. Želim samo reći da mi nije bio samo duhovnik, suradnik, prijatelj i brat", napisao je.

"Bio mi je oslonac kad mi je bilo teško, bio mi je osmijeh u tužnom danu, bio mi je član obitelji. Otišao nam je brat i prijatelj koji će do kraja mog ovozemaljskog života živjeti u mom srcu, a onda ćemo ponovo biti zajedno. Moj Stipo i ja", napisao je tada Škoro.

