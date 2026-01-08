Minea je novo voditeljsko ime jutarnjeg showa Happy FM-a: 'Na radio dolazim biti svoja'
Uz Mineu i Dina, jutra na Happy FM-u od 12. siječnja dobivaju novi ritam
Radio postaja koja je postala sinonim za hrvatsku zabavnu glazbu dobiva novo, snažno voditeljsko ime. Popularna pjevačica Renata Končić Minea od ponedjeljka, 12. siječnja, započinje novu profesionalnu avanturu u eteru Happy FM-a, gdje će se pridružiti voditelju Dini Termanu u showu "Happy jutro".
U zajedničkom prijepodnevnom terminu, svakog radnog dana od 7 do 11 sati, Minea i Dino donijet će kombinaciju domaće glazbe, vedre atmosfere i opuštenih razgovora, uz koje je Happy FM izgradio snažnu vezu sa svojim slušateljima.
Za Mineu je ovo prirodan iskorak u karijeri koja je desetljećima obilježena bliskim odnosom s publikom.
"Radio sam oduvijek doživljavala kao najneposredniji medij. Uzbuđena sam zbog novog poglavlja i činjenice da ću svakodnevno biti u izravnom kontaktu sa slušateljima. Happy FM je radio koji živi hrvatsku zabavnu glazbu, a to je i moj svijet. Veselim se novoj energiji, učenju i svemu što dolazi", poručila je.
"Drago mi je što ću biti dio nečijeg buđenja, prve kave, puta na posao... Na radio dolazim biti svoja - iskrena, nasmijana i zaljubljena u glazbu. Vjerujem da će slušatelji to prepoznati i da ćemo zajedno stvoriti lijepu jutarnju rutinu", dodala je Minea.
S dolaskom Minee u jutarnji program, zadovoljstvo ne krije ni njezin radijski partner Dino Terman, uvjeren da će se dobra energija i međusobna kemija osjetiti već od prvog javljanja slušateljima.
"Jutarnji program je najvažniji dio dana i zato mi je posebno drago što ću ga dijeliti s Mineom. Vjerujem da ćemo slušateljima ponuditi kombinaciju glazbe, razgovora i dobrog raspoloženja zbog koje će rado biti uz nas", rekao je Dino.
Uz Mineu i Dina, jutra na Happy FM-u od 12. siječnja dobivaju novi ritam. Od prvih jutarnjih minuta do kasnog prijepodneva slušatelje očekuju poznata glazba, topla riječ i osjećaj bliskosti koji radio čine posebnim medijem.
