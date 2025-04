Miloš otkrio što se događalo s Maidom: 'Zamjerila mi je tu izjavu, možda sam je povrijedio'

Miloš Mićović (37), poznat iz RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, otvorio je dušu o svom odnosu s Maidom u najnovijoj epizodi podcasta Inkubator, gdje je podijelio detalje o tome što je pošlo po krivu. U razgovoru s kreativnom producenticom Ivanom Šimac te svojim kolegom iz showa, Šimom Elezom (26), Miloš je ispričao kako se osjećao u trenucima kada je morao donijeti tešku odluku u vezi djevojaka.

"Osjećaš se dobro zbog osobe koju si odabrao, ali i loše zbog one koju si morao poslati kući. Biti u takvoj situaciji zbunjuje te, jer ne možeš biti iskren ni s jedne strane", rekao je Miloš, priznajući da je donošenje odluke o Maidinom izboru bilo vođeno njegovim unutarnjim osjećajem. U početku su stvari s Maidom bile u redu, no, kako je otkrio, došlo je do nesuglasica.

Miloš je ispričao kako je Maidi rekao da se osjeća loše jer je morao poslati Barbaru kući iz RTL-ovog showa, očekujući razumijevanje s njezine strane, no to je, čini se, izazvalo napetost u njihovom odnosu. "Zamjerila mi je tu izjavu i možda sam je povrijedio", priznao je. Nakon toga, njihova komunikacija postala je sve lošija. Maida mu je rekla da joj treba vremena da se sabere, no nestala je na nekoliko dana. Miloš je poštovao njezin prostor, ali ubrzo je primijetio da se njezina volja za komunikacijom smanjivala. "Nakon mjesec dana mi se javila i pitala što ćemo dalje, no već sam bio mišljenja da je prekasno za bilo kakvu komunikaciju bez isprike", rekao je Miloš.

Iako su stvari između njega i Maide završile na lošem, Miloš ističe da je uvijek bio otvoren za iskren razgovor i da je prema njoj postupao s poštovanjem. ''Uglavnom, bila je neka jako čudna atmosfera, kad smo se rastali je sve to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana. Htjela je da je pustim, da joj treba malo vremena da se sabere, ja sam to poštovao. Rekao sam da sam uvijek tu da možemo razgovarati o svemu, prijateljski'', ,zaključio je Miloš, dodajući da i dalje održava dobre odnose sa svim ljudima iz RTL-ovog showa s kojima je imao prijateljski odnos.

