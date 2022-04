Glumica iz Netflixovih hitova "Stranger Things” i "Enola Holmes", Millie Bobby Brown (18), otvoreno je progovorila o tome kako su je mediji i društvene mreže seksualizirali tijekom njezine karijere.

Brown je imala samo 12 godina kada je serija "Stranger Things" debitirala i postala planetarno popularna. Glumica, koja je u veljači napunila 18 godina, istaknula je da je već primijetila razliku u tome koliko je sada više seksualizirana u medijima.

'Bila sam predstavljena na web stranicama za muškarce'

Brown je 2018. postala najmlađa osoba koja se ikada nalazila na Timeovu popisu najutjecajnijih ljudi, a postala je i ambasadorica UNICEF-a.

Glumica je u podcastu "Guilty Feminist" otkrila s kakvim se problemima nosila prije i nakon što je postala punoljetna.

"Svaki 18-godišnjak se nosi s problemima kao odrasla osoba, s vezama i prijateljstvima, sa sviđanjem i pokušavanjem da se negdje uklopi", rekla je Brown. "Sve je to puno, a ti pokušavaš pronaći sebe dok to radiš. Jedina razlika je u tome što, očito, to radim pred očima javnosti, tako da to može biti stvarno zeznuto", otkrila je.

Brown je rekla da se definitivno više suočavala s objektivizacijom nje kao žene kada je navršila 18 godina, uočila je razliku između načina na koji se ljudi ponašaju i načina na koji mediji i društvene mreže reagiraju na njezinu punoljetnost.

"Mislim da 18. rođendan ne bi trebao ništa promijeniti, no bilo je odvratno. Bila je to dobra prezentacija toga što se događa u svijetu i kako se djevojke seksualizira. Nosila sam se s tim oduvijek", istaknula je glumica.

"Čak i prije nego što sam završila srednju školu, bila sam predstavljena na web stranicama za muškarce s fetišem na stopala, fotošopirana u dječjoj pornografiji te sam primala pisma i poruke odraslih muškaraca", ispričala je.

Kako bi dokazala svoju tvrdnju, Brown se prisjetila kako su je mediji i društvene mreže "razapeli" kada je imala samo 16 godina jer je nosila nešto dekoltiraniju haljinu na dodjeli nagrada.

"Pomislila sam, Bože, je li to stvarno ono o čemu govorimo? Trebali bismo razgovarati o nevjerojatnim ljudima koji su bili na dodjeli nagrada", ispričala je.