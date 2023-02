Parovi se pripremaju za početak novog dana. Miljana primjećuje da je Marko A. cijelo jutro odsutan pa je zanima razlog njegove povučenosti, ali on je uvjerava kako je trebao malo biti sam i ponovno se vratiti u balans sa sobom, no drago mu je što ona to osjeća.

Miljana je još jednom istaknula kako joj se nije svidio Dario, a Marko A. ne shvaća zašto si dopušta uzrujavanje oko drugih ljudi i situacija koje se nje ne tiču. Miljana kaže da ne može gledati kako Dario ponižava Petru koja je žena s jako puno kvaliteta.

‘’Očito joj treba cijelo ovo iskustvo da nešto shvati’’, pokušao je biti pun razumijevanja Marko A.

‘‘Muškarci mi neiskreno zvuče, dok mi, s druge strane, djevojke zvuče baš iskreno, neke čak i zaljubljeno. Ja sam na ženskoj strani, mogu nanjušiti ljigavog muškarca’’, opisala je ostale parove Miljana.

Lorena i Manuela dan su provodile u kupnji donjeg rublja, a nakon toga našle su se na kavi s Tihomirom kojeg je zanimalo kako je Loreni bilo na jučerašnjoj ceremoniji.

‘’Moglo se iščitati iz mog lica i ponašanja… Ja čim sam njih vidjela, odmah sam rekla da osjetim nešto sumnjivo, pogotovo s njezine strane’’, priznala je pa Miljani dala nadimak: ‘’Zmijana!’’.

Tihomir pokušava objasniti Manueli i Loreni da ne formiraju negativna mišljenja tako brzo. Lorena ističe da je Miljana i Marko A. ne zanimaju, pogotovo jer nemaju poštovanja prema nikome.

‘’Glumataju, drže se uzvišeno, misle da su bolji i posebniji od nas. Neću biti korektna prema nekom tko me optužuje’’, nije se dala pokolebati Lorena, dok Tihomir ipak nije bio toliko oštar.

Marko i Andrea nakon sinoćnje svađe odlučili su otići na zumba fitness kako bi otpustili sav stress, no Andrea se nije zabavljala jer inače ne voli takvu vrstu aktivnosti.

Miljana mirno čita knjigu dok Marko A. posprema po kući. Ne planira joj nametati i stvarati pritisak da nešto mora napraviti jer se uvijek, kaže, ona sama uključi i pomogne mu oko kućanskih poslova.

‘’Ima i simpatija i dobre vibre između nas, na trenutke bude intenzivno. Ali sad već uspijemo komunicirati tako da se samo pogledamo i razumijemo’’, priznao je.

‘’Na početku sam bila rezervirana, i još uvijek sam, ali sve manje. Sve mu više vjerujem i pokazuje neke lijepe kvalitete’’, i Miljana je bila zadovoljna.

Petra i Dario našli su se na kavi s Petrinom prijateljicom i kumom Oliverom. Petri je važno njihovo prijateljstvo i jako cijeni njezino mišljenje. S druge strane, Dario misli da je Petra bila dosta nervozna prije susreta s njom jer se bojala eventualnog konflikta.

‘’Prvi dojam, djeluju čudno’’, poručila je Olivera, ‘’Sretno, ali ne i zaljubljeno kako izgledaju bračni parovi’’.

Najviše ju je zanimalo spavaju li u istom krevetu i jesu li razmjenjivali nježnosti. ‘’Je li nešto bilo? Neki poljupci, seks?’’ pitala je Olivera na što su se i Petra i Dario sramežljivo nasmijali, dodajući da se nisu željeli zaletjeti u nešto što bi im zadalo još više problema.

Olivera ih je sarkastično zezala da probaju jer će si možda odgovarati na tom polju pa podbola mladoženju, podsjećajući ga na njegove zavjete: ‘’Uvijek ti može napraviti koktel privatno’’.

‘’Ona mi je malo drugačija od tih njezinih prijateljica, kao da su joj malo isprale mozak tim nekim životom koji žive. Kao da je bila usamljena, a one su joj dale samopouzdanje. A sad koliko je to pravo prijateljstvo, ne znam’’, priznao je Dario.

Olivera je uvjerena da se između Darija i Petre ne može dogoditi ništa više od prijateljstva.

‘’On je tip muškarca s kojim ona sigurno ne bi otišla ni na piće’’, kazala je.

Tihomir je organizirao druženje s Manuelom, Lorenom i Stefanom na konceptu ‘Paint & Wine’. Manuela nije bila oduševljena. Lorena danas nije uopće komunicirala sa Stefanom jer joj je još jučer rekao da ako ne priča, to ne znači da je loše volje, stoga ga nije željela ništa ni ispitivati.

Nakon Olivere, i Darijeva kuma Samantha došla je u posjet.

‘’Najviše mi smeta što nema neku rutinu da pospremi za sobom, ponekad se zapitam kako živi sama… To je najveći problem. Ima dobrih trenutaka kad se malo više opusti’’, priznao je Dario Petrinu manu.

Kad im se Petra pridružila, cijelo je vrijeme hvalila Darija, što je on cijenio jer se, kako kaže, stvarno znao potruditi za nju.

Test fizičke privlačnosti nije zaobišao ni novi par. Marko A. stavio je odmah Manuelu na zadnje mjesto, a za prvo mjesto se dvoumio između Hedvige i Lorene, no odabrao je Lorenu jer mu je fizički najljepša.

‘’Lorena je pokazala interesa prema njemu čak i previše’’, poručila je Miljana, ali i dodala, ‘’Moj muž je apsolutno oduševljen mnome i mislim da nemam konkurenciju’’.

Ona je kao zadnjeg stavila Marka Bogdana jer joj apsolutno nije privlačan, dok je na prvo stavila Stefana. Na kraju su dobili svoje slike i bez imalo razmišljanja stavili su se međusobno na prva mjesta.

Stefan, Zoran i Marko u teretani prepričavaju svoje ljubavne dileme i situacije. Morali su se dotaknuti i Miljane za koju su uvjereni kako je na jučerašnjoj ceremoniji samo namjerno krala pažnju i to na ‘’očajan’’ način. Zoran je s pred dečkima službeno objavio da je od jučer u vezi s Hedvigom. S druge strane, Stefan nema u planu trenutno definirati odnos s Lorenom jer smatra da je još prerano.

‘’Uspjeli smo izgraditi veliku dozu povjerenja koju imamo jedno prema drugom i ne preispitujemo neke stvari’’, rekao je.