Iskustvo je učvrstilo njezino vjerovanje u izvanzemaljce: "Pogledam u nebo, i tamo je hrpa svemirskih brodova. Kunem se Bogom, bilo ih je oko pet do sedam, i ne znam zašto to nisam pokušala slikati - samo sam to gledala. Sjedila sam na kamenu i pitala sam se: 'Što je to dovraga?' Pokušavala sam to shvatiti, a onda su otišli. I onda su se vratili. Pomislila sam, 'To su je*eni izvanzemaljci.' Bili su svemirski brodovi!"