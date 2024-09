Milena Lasić o braku s Franom: 'Razlika u godinama ne garantira ni dobru ni lošu vezu'

U svijetu umjetnosti, mnogi talentirani pojedinci svoje putovanje započinju u studentskim danima, ali rijetko tko uspije postati prepoznatljivo ime u tom svijetu. Srpska umjetnica Milena Lasić (38), javnosti poznata i kao supruga proslavljenog hrvatskog glumca Frane Lasića (69) jedna je od onih čiji su trud i rad prepoznati, a svoju karijeru započela je, baš poput većine, tijekom studiranja. Posljednjih nekoliko godina fokus je stavila na izradu nakita, a u intervjuu za Net.hr progovorila je o poslovnim, ali i privatnim novitetima.

''Posljednju izložbu imala sam 2019. godine. U međuvremenu su se dogodile neke lijepe i neke manje lijepe stvari. Korona nas je na neko vrijeme sve usporila, i u tom periodu sam radila, ali nisam imala priliku za javno predstavljanje. Nakon toga dogodile su se lijepe stvari, a to je trudnoća i rođenje mog sina Nikolasa pa sam pauzirala neko vrijeme poslovne obaveze. Kako je Nikolas narastao, došao je trenutak i za umjetnička stvaranja i moju novu izložbu'', rekla nam je ova svestrana umjetnica. Na pitanje može li se od umjetnosti živjeti na Balkanu, Milena je kratko odgovorila.

''Umjetnost je širok pojam, i postoje različite vrste umjetnosti pa je teško odgovoriti na to pitanje. Od umjetnosti kojom se ja bavim, a to je slikarstvo, ne može se živjeti na Balkanu'', kaže. Osvrnula se i na to kako je umjetnost u današnjem svijetu podcijenjena, ali i na to da se sve više njeguju neke druge vrijednosti.

''Mislim da su prave stvari generalno podcijenjene, a prednost imaju neke koje to ne zaslužuju. Zašto je to tako, ne znam. Smatram da novi svjetski poredak uzima danak u umjetnosti, sazrijevanju, razmišljanju i zdravorazumskoj procjeni dobrog i lošeg, lijepog i ružnost'', rekla nam je Milena koja trenutačno radi na novoj izložbi koja će biti otvorena sredinom listopada na Zlatiboru.

Zanimalo nas je i postoji li nešto što ljudi o njoj ne znaju, a moglo bi ih iznenaditi. ''Možda ne znaju da obožavam fotografirati zgrade, i dok šetam svojim gradom, ili bilo kojim drugim, uživam u arhitekruri. Možda ne znaju da imam moć vidjeti i osjetiti pogled, misao, vibraciju čovjeka koji stoji nasuprot mene'', priča nam talentirana umjetnica.

Iako o svom privatnom životu ne voli javno pričati, Milena nam je otkrila kako balansira između poslovnih obaveza i majčinstva. ''Pa ja sam žena koja ima privilegij raditi ono što voli i u čemu uživa. Dok slikam, stvaram i bavim se kreativnim radom, nemam osjećaj da radim već uživam u procesu. A ono u čemu još više uživam je majčinstvo. Najviše volim provoditi vrijeme s Nikolasom, gledat njegov razvojni put i kako se mijenja iz dana u dan, nije mi potreban balans'', rekla je Milena pa dodala kako je Nikolas jednako vezan i za majku i oca.

Frano i Milena zajedno su već 14 godina, a često se u medijima pisalo o njihovom odnosu zbog velike razlike u godinama. Iako je između njih čak 32 godine razlike, Milena ne krije da je Frano čovjek njezinog života.

''Ne smeta mi, ne obraćam pažnju na to, posebno sada nakon četrnaest godina od početka naše veze. Razlika u godinama ne garantira ni lošu ni dobru kvalitetu veze. Znam mnoge koji su vršnjaci, a odnos im nije uspio, znam i one koje su sretni. To je relativno'', kaže Milena pa dodaje kako se glumac odlično snašao u ulozi oca, prvenstveno jer već ima troje starije djece iz prethodnog braka.

Za kraj nas je zanimalo i kako provodi slobodno vrijeme. ''Radim jer me to opušta, vodim portal Bonzur.rs i pišem o modi, zdravlju, kulturi i sličnim temama. U slobodno vrijeme izađem s prijateljicama na kavu. Volim šetati pored rijeke, nekada mi najviše odgovara da sjetim sama sa svojim mislima'', rekla nam je Milena.

