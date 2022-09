Mila je tada također rekla da ju Kutcher ne privlači. Ipak, on je rekao da to nije točno: "Na prvu je sigurno mislila da dobro izgleda. Kasnije sam joj postao iritantan jer sam joj se činio poput starijeg brata", objasnio je. Nakon snimanja serije ostali su u kontaktu. Kada su se godinama kasnije sreli na jednoj zabavi, izmijenili su poljubac. Mila mu je tada rekla da nije spreman za vezu, što je bilo poprilično ironično s obzirom na to da su oboje u to vrijeme snimali filmove s temom neobaveznih veza. Mila je snimila film "Prijatelji s povlasticama", dok je Ashton snimio film "Bez obaveza".