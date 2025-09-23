Mia Negovetić o stvaranju albuma, traženju sebe i stihovima koji pričaju njezinu priču

Mia Negovetić (22), mlada kantautorica i producentica, svoj je prvi album stvarala više od četiri godine, pretočivši u njega osobni rast, emocije i životna iskustva. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastajao album Misli, zašto joj je svaka pjesma posebno važna te kako gleda na vlastiti umjetnički i osobni razvoj.

Sve pjesme na albumu su autorske pjesme, kako je izgledao proces pisanja i koliko Vam je dugo trebalo da ih napišete?

Proces pisanja je uvijek drugačiji, nekad mi prvo dođe tekst, a nekad melodija. Zavisi o trenutku. Ovaj album sam pisala četiri godine, možda čak i malo više, ali zato mi je i još draži, jer sam se kroz taj album dodatno izgradila kao osoba, ipak je to dosta dug period.

Uz pisanje i izvođenje pjesama bavite se i produkcijom, je li Vaš kreativni proces češće počinjao stvaranjem melodije ili teksta?

Najčešće mi prvo dođe melodija, a to čak i ne pjevna, nego sam aranžman. Onda mi se na glazbu slaže pjevna melodija i tekst. Iako se zna desiti da sam negdje u trenutku gdje mi padne napamet nekoliko rečenica, koje onda ukomponiram u glazbu koju napravim.

Album ste producirali zajedno sa Srđanom Sekulovićem, koliko je bitno razumjeti se s producentom tokom procesa stvaranja albuma i kakva je bila atmosfera u studiju tokom snimanja?

Srđan je jedan prekrasan čovjek, koji svaki put u potpunosti shvati što želim s pjesmama, bez da smo zapravo u istom prostoru. Takav je moj proces, ja sve napišem i napravim u svoja četiri zida kod kuće, u svojem studiju, a onda kada sam potpuno zadovoljna, pošaljem njemu.

Pjesmom ‘Kiša’ ste najavili izlazak albuma, zašto baš ta pjesma?

Zapravo, već sam najavila album i s pjesmama 'Plešem sama' i 'Mijenjam se', a Kiša je bila zadnji singl prije samog izlaska albuma. Iskreno, nisam imala pojma koju pjesmu bih odabrala, pa sam to prepustila ljudima koji su slušali pjesme i ranije i svi su se nekako zaljubili u tu pjesmu, a onda je još i presudilo kada su dečki s kojima sam prvi put surađivala za spot (Ivan Maričić i Luka Vidović) rekli da im je ta najljepša i da ju nekako vide kao singl.

U albumu se isprepliću mnogi žanrovi, u kojem ste se najbolje pronašli, a koji Vam je bio najizazovniji?

Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje jer sve što sam napisala mi je dolazilo spontano, nisam previše razmišljala o žanrovima, već mi je dolazilo samo, slušala sam neki feeling koji bi dobila u trenutku stvaranja.

Imate li najdraže stihove koje ste napisali i koja je priča iza njih?

Nemam najdraže, ali možda bih izdvojila stihove iz pjesme 'Što je stvarno, a što nije?' - 'Dok gradiš se, godinama tražiš se, prevariš, ne braniš i plašiš se svijeta, planeta, ljudi i šteta, jel' boli, jel' voli, al' ipak se ne predaš. Gledaš, učiš, ploviš kroz misli crne, pa srce trne jer bol ne odustaje, a sad ja imam nade da gotovo je.' Tim stihovima sam nekako zaokružila svoj rast u životu, gdje imaš svakakva iskustva. Od duševne boli, do slomljenog srca, do ljudi koji te prevare ali i do toga kako iz svakog tog negativnog iskustva možeš naučiti nešto za boljitak sebe i zato da ne bih ponovio opet istu grešku ili dopustio da te ponovno netko ili nešto slomi. Kad doživiš neku traumu koja te, naravno, ošteti, nekad je teško nastaviti dalje istog trenutka. Niti ne treba. Ništa se ne bi trebalo forsirati, pa tako niti neki proces zacijeljivanja. Za sve je potrebno vrijeme.

Na albumu je 16 pjesama različitih žanrova, kako ste znali da je album gotov i kako ste birali pjesme koje idu na album?

Sve pjesme koje su na albumu čine neki moj dosadašnji život. Situacije koje sam proživjela, ali i same 'Misli', upravo tako kako se album i zove. Kada sam napisala posljednju, a to je bila 'Što je stvarno, a što nije?', znala sam da je to kraj ove ere i da je vrijeme za novu.

Budući da ste na sceni od malena, javnost je svjedočila Vašem odrastanju i promjenama imidža, kako biste trenutno opisali svoj vizualni identitet?

Teško mi je opisivati svoj vizualni identitet jer to za mene nikad nije bilo presudno. Najvažnije mi je da sam zdrava i da se dobro osjećam u svojoj koži - sve ostalo dolazi samo od sebe.

Imate li najdražu pjesmu s albuma?

Uff, ne mogu nikako izdvojiti jednu. Meni je svaka draga jer znam točno u kojem trenutku sam ju pisala i što mi predstavlja:).

Koja pjesma s albuma najbolje opisuje Vaše trenutno raspoloženje?

Danas sam nekako u vajbu pjesme 'Što je stvarno, a što nije?'

