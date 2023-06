U intervjuu Khalifa također priznaje da je željela raditi u industriji filmova za odrasle jer je to bila njezina 'mala prljava tajna'.

“Ali u isto vrijeme bila sam željna ugoditi. Bila je to savršena oluja”, priznaje Khalifa.

“Nisam imala osjećaj sebe pa sam se vezala za nekoga tko je to bio više nego sretan zloupotrijebiti i nekoga tko je to mogao vidjeti i vidjeti nekoga kime je lako manipulirati", dodala je.

“Čak se osjećam čudno kada to nazivam vezom, jer dinamika nije bila veza – više je bila dinamika nekoga tko je vidio igračku s kojom se igra”, opisala je Mia.

Bivša 18+ zvijezda zatim je otišla toliko daleko da kaže da to i ne smatra vezom jer je na sebe tada gledala kao na 'igračku za igru'.

Pojavljujući se u podcastu Diary of a CEO Stevena Barletta, Khalifa – koja sada radije koristi svoje rođeno ime, Sarah Joe Chamoun – iskreno govori o tome kako se prema njoj odnosio njezin toksičan bivši suprug.

