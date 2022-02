Ne prestaju pljuštati optužbe da je pobjednička pjesma Mije Dimšić na Dori obični plagijat. Naime, brojna javnost tvrdi da je pjesma "Guilty Pleasure", zapravo plagijat pjesme "Willow", megapopularne Taylor Swift.

Podsjetimo, Mia je u izjavi za Story.hr komentirala optužbe: "Sreća u svemu tome je što sam na sceni već prošla stvarno puno toga pa mi nije strano pljuvanje po mrežama i više na to ne reagiram, cijeli proces mi je već dobro poznat. Svjesna sam da ljudi moraju oko nečega prigovarati i da prigovaraju svake godine koga god pošaljemo pa stvarno to ne shvaćam osobno. Da nisu rekli da liči na neku drugu pjesmu, bilo bi nešto drugo ili treće pa je ovo možda i bezbolna varijanta na kojoj mogu biti zahvalna, posebno uzevši u obzir da me uspoređuju s mojim najvećim idolom na svijetu", rekla je Mia.

Podsjetimo, slično je i za Net.hr Mia izjavila nekoliko tjedana ususret Dori: "Country glazbu sam počela slušati u srednjoj školi kad sam otkrila Taylor Swift. Ona je country na neki način donijela mlađim generacijama jer ga je vješto ispreplela s pop glazbom pa je bio prihvatljiv i onima koji inače ne bi slušali izvorni. Poistovjetila sam se s njom na puno razina jer sam i sama tada svirala gitaru i pokušavala pisati pjesme, a njezine su oduvijek bile razoružavajuće iskrene i detaljne. I danas mi je ona najveći uzor u pisanju, a nakon nje sam otkrila Lady Antebellum i slične modernije country izvođače pa nakon toga i one starije kao što su Willie Nelson i Dolly Parton koje obožavam", rekla je.

No, ona nije jedina koju su optužili za plagiranje.

Iste optužbe dogodile su se i 2010. godine kada je pobjedu odnijela grupa Feminem, s pjesmom "Lako je sve".

Naime, te je godine autor balade "Lako je sve" bio Branimir Mihaljević, kojeg su optuživali da je glazbu ukrao od ruskog pjevača Dime Bilana, koji je dvije godine ranije nastupio na Eurosongu s pjesmom "Believe" te s njom i odnio pobjedu.

Ruski se pjevač dva puta pojavio na Dori. Prvi put 2006. godine s pjesmom "Never Let You Go" te dvije godine kasnije u Beogradu s već spomenutom baladom "Believe".

No, nije Bilan jedini koji se na Eurosongu pojavio dva puta. Feminemke su se 2005. godine pojavile u Kijevu na Eurosongu, na kojem su predstavljale Bosnu i Hercegovinu te osvojile 14. mjesto.