Najavljeni spektakularni koncerti pjevača Dine Merlina (61) u Areni Zagreb 8., 9. i 16. prosinca odavno su rasprodani, a novi datum, četvrti koncert je došao na red. Dino će večeras ponovno zapjevati u zagrebačkoj Areni, a posljednji koncert u Zagrebu, barem za ovu godinu, bit će sutra.

Dino je, pravim imenom Edin Dervišhalidović, na prvom koncertu oduševio publiku i ostavio odlične dojmove koje će mnogi još dugo pamtiti. A pamtit će i zagrebačka Arena rekord popunjenosti koji nikad do sada nije ostvaren. Bila je to Merlinova sedma puna Arena u nekoliko tjedana od ukupno čak 12 rasprodanih Arena u mjesec dana u regiji.

Merlin nije razočarao vjerne fanove ni na drugom koncertu. Na pozornicu su mu se pridružile pjevačice Ivana Banfić i Vesna Zmijanac i napravile spektakularnu atmosferu.

Dino je imao teško djetinjstvo, a da je trnovit put do zvijezda dokazuje upravo njegova priča.

Bio je bravar

Edin je rođen u siromašnoj obitelji. Otac je napustio njega i majku dok je on još uvijek bio dijete. Prije nego što je počeo pjevati, bio je bravar. Nekoliko je godina bio zaposlen u "Pretisu" u Vogošći kao metalurški radnik – kalioničar.

U sjećanje na taj period svog života i svoje prvo radno mjesto, Dino je 2008. godine u proizvodnom dijelu te tvornice predstavio album "Ispočetka".

Nakon gubitka majke napisao veliki hit 'Nedostaješ'

Edinovoj majci se nikad nije sviđala ideja da joj se sin bavi pjevanjem i sve do kraja života se nadala da će se on baviti "ozbiljnijim poslom".

"Moja mama nikad nije bila sretna kad sam uzimao gitaru. Ali, evo, mojoj majci razglednica iz Porto Montenegra umjesto diplome inženjera strojarstva", rekao je Merlin na početku koncerta u Portu. Njezina smrt jako ga je potresla te joj je posvjetio jednu od svojih najpoznatijih pjesama, "Nedostaješ".

Punac i punica ga nikada nisu prihvatili

Sa samo 16 godina upoznao je svoju sadašnju suprugu Amelu. Sami početak njihove veze, a kasnije i braka, nije bio nimalo lagan. Amelini roditelji bili su protiv njihove veze jer je Dino, za razliku od njih, bio siromašan.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL Merlinove stihove danas znaju diljem Balkana, ali i cijele Europe. Četiri puta je napunio stadion Koševo u Sarajevu i pet puta Kombank Arenu u Beogradu, a njegov album "Hotel Nacional" iz 2014. godine se našao među top 10 najprodavanijih world albuma svijeta na Billboard World Albums listi.

"'Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam gledao u vrata da ne bi netko naišao i pokvario našu sreću", ispričao je pjevač jednom prilikom.

Imao je financijske probleme

Merlin je otkrio i da se između njega i Amele ljubav rodila na prvi pogled i to - 8. kolovoza 1979. godine. Osim što su se Amela i glazbenik suočili s protivljenjem njezinih roditelja, suočili su se i s financijskim problemima.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL Podsjetimo, Merlin je svoju glazbenu karijeru započeo krajem sedamdesetih godina kada s Mensurom Lutkicom osnovao bend “Dino”. Prvi put su nastupili u jednoj sarajevskoj kavani i izveli su pjesmu "Kad bih bio bijelo dugme", ali publika nije imala dobre reakcije. Momentalno je ostavio mikrofon te se glazbi vratio tek nakon nekoliko godina, kao idejni vođa, tekstopisac, kompozitor i pjevač pop-rock sastava "Merlin", kojeg je osnovao 1983. godine. Godine 1985. snimili su svoj prvi album – "Kokuzna vremena".

On je otkrio kako se nakon jedne turneje po Jugoslaviji vratio bez ijednog dinara: "Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: 'Jesi li nam što donio? Nemam za mlijeko'. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: 'Da, donio sam 100 maraka", priznao je.

Bio je na liječenju na psihijatriji

Iako je nizao uspjeh za uspjehom, malo kome je poznato to da je Dino Merlin svojevremeno bio i na psihijatrijskom liječenju u Njemačkoj, gdje je i napisao pjesmu "Ja potpuno trijezan umirem".

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio ni za što. Apsolutno me ništa nije zanimalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. I to je bio period kada sam htio napustiti glazbu i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao", ispričao je jednom prilikom.

