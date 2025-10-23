Meri Goldašić oduševila pratitelje outfitom i hitom poznate pjevačice: Pogledajte komentare

Poznata hrvatska influencerica Meri Goldašić (31) privukla je pažnju pratitelja videom koji je, na zahtjev obožavatelja s TikToka objavila i na Instagramu. U videu koji je snimila u automobilu, Meri je pokazala svoju zabavnu stranu tijekom noćne vožnje, a u istom videu pjeva stihove pjesme popularne pjevačice Tee Tairović (29), što je i potvrdila u opisu objave.

Ono što je posebno zapelo za oko njezinim pratiteljima je odvažna modna kombinacija... Top na kojem se nalaze detalji poput srebrnih krugova, a njezin outfit, kao što stoji u komentarima fanova, podsjeća na disko kuglu.

Objava je izazvala lavinu reakcija, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima.

"Outfit disko kugle", "Lijepa si", pišu joj.

Nedavno pokazala novi auto

Podsjetimo da je Meri Goldašić nedavno na društvenim mrežama podijelila fotografiju novog limenog ljubimca, uz opis: ''Moj prvi ikad, automobil iz snova.“

Ipak, ovaj luksuzan korak nije stigao preko noći. Meri je prošla trnovit put, o kojem je otvoreno govorila prošle godine na konferenciji Beep Up, pod sloganom "Bez brige – poduzetnički je griješiti". Iskreno je tada priznala da su ne tako davno prolazili kroz financijski težak period.

