'Nijedna nije kao ja': Meri Goldašić nasmijala do suza na račun majki opsjednutih sinovima

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica i bivša zvijezda MasterChefa, Meri Goldašić, ponovno je oduševila pratitelje svojim prepoznatljivim humorom i britkim jezikom. Ovoga puta na tapeti su se našle majke koje gaje, blago rečeno, pretjeranu privrženost prema svojim odraslim sinovima, a njezin video postao je pravi hit na društvenim mrežama.

U urnebesnom videu Meri glumi majku koja piše rođendansku poruku svom sinu jedincu, izgovarajući rečenice od kojih se mnogim snahama diže kosa na glavi. Kroz satiričan monolog, Meri dramatično naglašava kako "nijedna nije dovoljno dobra" za njezinog sina te mu savjetuje da ostavi svoju partnericu, nazivajući je "raspandrkačom". Cijelu priču zaokružila je opisom objave koji savršeno sumira balkanski mentalitet određenih majki: "Donesi majki robu da ti opere, nemoj sam, umoran si".

Iako je video očita parodija, Meri vrlo dobro poznaje izazove roditeljstva jer je i sama majka dvojice sinova. Ova 31-godišnja Šibenčanka, poznata je po tome da bez dlake na jeziku komentira međuljudske odnose. Njezina autentičnost, bilo da priča o estetskim zahvatima ili bračnim brodolomima, osigurala joj je vjernu publiku koja cijeni iskrenost.

Meri Goldašić nedavno objavila vijest o razvodu

Reakcije pratitelja nisu izostale, a video je u kratkom roku prikupio mnoštvo lajkova. "Svako društvo ima makar jednu ovakvu", glasio je jedan od komentara, dok su se mnoge majke u šali prepoznale, napisavši: "To ću ja za jedno 15 godina".

Ovom objavom Meri je još jednom dokazala da je majstorica u prepoznavanju onih malih, tragikomičnih životnih situacija s kojima se svi možemo poistovjetiti, zadržavajući titulu jedne od najzabavnijih osoba na domaćoj internetskoj sceni.

Podsjetimo, poznata influencerica nedavno je objavila vijest o razvodu kad je otkrila kako ona i Jure već neko vrijeme nisu zajedno te da odluka o razvodu braka nije donesena preko noći već je riječ o nečemu na čemu su radili duže vrijeme. U braku imaju sina Ria, dok iz prvog braka ima starijeg sina Aleksandra, a kako je istaknula, djeca su im na prvom mjestu.

