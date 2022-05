Nakon što je Mladen Grdović doživio fijasko na koncertu u Sloveniji, kada je pao usred pjesme na bini nakon čega su ga zaštitari iznijeli s vlastitog nastupa, njegov menadžer Ljubo Šeperić otkrio je u kakvom se sada stanju nalazi pjevač.

Pjevač se oporavio

Naime, Grdović je u petak imao koncert povodom Dana vinogradara u Sloveniji, no u jednom trenutku je pao i više nije mogao ustati zbog alkoholiziranog stanja.

"Mladen se oporavio. Dobro je, Već ovog vikenda ima novi koncert u planu", rekao je za Index Grdovićev menadžer, koji je cijeli incident gledao u čudu, a kada je vidio Mladena kakav će nastupiti u Sloveniji, odmah je htio otkazati cijeli događaj. No, uz nagovor organizatora, održan je koncert koji je, nažalost, završio brže nego što je počeo.

Grdović je svoju životnu tugu odlučio utapati u alkoholu jer ga život nikako nije mazio. Naime, pjevač je u jednom intervjuu prošle godine otkrio da je zbog ovisnosti o alkoholu izgubio gotovo sve.

"Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao… umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je li tako?" rekao je Mladen tada za In magazin.

Grdoviću je u svibnju prošle godine preminuo brat Paulo, a njegova smrt potpuno ga je shrvala. "Otišao je moj brat Paulo, najbolji brat na svitu, moja desna ruka, sve moje najdraže. Dragi moj Paulo, ništa više neće biti ka i prije i zašto si mi laga da si dobro, zašto moj Paulo", poručio je tada.

Uz to, Grdović je u 15 godina nanizao 70-ak prometnih prekršaja zbog vožnje u pijanom stanju, policija ga je privodila nekoliko puta. Prema evidencijama MUP-a, Grdović je u 15 godina nanizao 70-ak prometnih prekršaja, od čega je veći dio njih bio pod utjecajem alkohola, a 2020. godine po broju je promila bio rekorder redovne policijske akcije Vikend kojom se kontroliraju vozači.

Razvod od Brankice i pomirenje

Grdović i supruga Brankica, koja je dvanaest godina mlađa od njega, razveli su se u listopadu 2020. nakon 22 godine braka. Brankica je u tužbi navela da su ona i Mladen sklopili brak 4. svibnja 1998., ali više ne može izdržati jer su njihovi bračni odnosi teško i trajno poremećeni. U svom iskazu je navela i da su ranije u izvanbračnoj zajednici bili osam godina, ali da unatrag tri godine više ne žive zajedno.

Ipak, početkom 2022. Grdović je objavio kako mu je Brankica odlučila oprostiti.

"Neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari", rekao je tada za Antenu Zadar.

Brankica i Mladen dosad su se više puta mirili i razilazili. Zbog verbalnih prijetnji osoba koje najviše voli, supruzi Brankici i pokojnom bratu Paulu, 2009. Grdović je osuđen na šest dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana. Nakon svađe sa suprugom Grdović je priveden i 2010. godine kad je opet uvjetno osuđen, tad na 20 dana zatvora. Uz to, pjevač je 2013. dobio i prijavu za narušavanje javnog reda i mira kad ga je Brankica prijavila jer je vikao.