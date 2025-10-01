Melania Trump: Od pornografske karijere do Prve dame SAD-a
Gola fotografija Melanije nastala je 1996. godine na Manhattanu
Prva dama SAD-a Melania Trump (55) i supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) danas je poznata po besprijekornom stilu i zdravom načinu života, a njezina nekadašnja manekenska karijera i dalje povremeno izaziva pažnju, najviše zbog kontroverznih fotografija koje je snimila prije više od 30 godina. Tada je imala 28 godina i pozirala je gola za francuski muški časopis.
Te fotografije nastale su 1996. godine na Manhattanu, a Melania je tada koristila ime Melania K. Snimio ih je francuski fotograf Ale de Basseville, a ona je pristala na snimanje jer je imala želju biti prirodna i opuštena pred kamerama.
Nekad poznata manekenka!
Fotograf Ale de Basseville opisao je Melaniju kao vrlo opuštenu i prirodnu pred kamerama, ističući da joj nije bilo neugodno pozirati gola.
Iako su fotografije objavljene 1997. godine, nekoliko godina kasnije udala se za Donalda Trumpa, čime je njezin život doživio veliki zaokret.
Podsjetimo, Melania i Donaldom Trump upoznali su se 1998. godine na modnom događanju, a njihov odnos ubrzo je postao ozbiljan. Nakon sedam godina veze, par se vjenčao 22. siječnja 2005. godine na Floridi, a ceremonija je privukla veliku pažnju medija.
Godine 2006. dobili su sina Barrona koji je ujedno i njihovo jedino zajedničko dijete. Melania je više puta naglašavala koliko su joj obitelj i privatnost važni, a to je bio i glavni razlog zašto je obitelj Trump bila rijetko izložena detaljima privatnog života.
