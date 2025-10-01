Melania Trump: Od pornografske karijere do Prve dame SAD-a

Prva dama SAD-a Melania Trump (55) i supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) danas je poznata po besprijekornom stilu i zdravom načinu života, a njezina nekadašnja manekenska karijera i dalje povremeno izaziva pažnju, najviše zbog kontroverznih fotografija koje je snimila prije više od 30 godina. Tada je imala 28 godina i pozirala je gola za francuski muški časopis.

Te fotografije nastale su 1996. godine na Manhattanu, a Melania je tada koristila ime Melania K. Snimio ih je francuski fotograf Ale de Basseville, a ona je pristala na snimanje jer je imala želju biti prirodna i opuštena pred kamerama.

Nekad poznata manekenka!

Fotograf Ale de Basseville opisao je Melaniju kao vrlo opuštenu i prirodnu pred kamerama, ističući da joj nije bilo neugodno pozirati gola.

Foto: Profimedia

Iako su fotografije objavljene 1997. godine, nekoliko godina kasnije udala se za Donalda Trumpa, čime je njezin život doživio veliki zaokret.

Podsjetimo, Melania i Donaldom Trump upoznali su se 1998. godine na modnom događanju, a njihov odnos ubrzo je postao ozbiljan. Nakon sedam godina veze, par se vjenčao 22. siječnja 2005. godine na Floridi, a ceremonija je privukla veliku pažnju medija.

Foto: Profimedia

Godine 2006. dobili su sina Barrona koji je ujedno i njihovo jedino zajedničko dijete. Melania je više puta naglašavala koliko su joj obitelj i privatnost važni, a to je bio i glavni razlog zašto je obitelj Trump bila rijetko izložena detaljima privatnog života.

