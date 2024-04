Melanie "Mel B" Brown progovorila je o tome kako je ponovno stala na noge nakon što je napustila nasilni brak, prenosi People.

U intervjuu za BBC, članica nekad planetarno popularnog benda Spice Girls (48) iskreno je progovorila o tome kako se osjećala "nemoćnom" nakon razvoda od Stephena Belafontea 2017., ali je pronašla snagu da se oporavi tako što je napustila Los Angeles i vratila se svojoj majci Andrei Brown u Leeds, u Engleskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fizičko, emocionalno i financijsko zlostavljanje

Pjevačica je otkrila koliko joj je razvod od filmskog producenta (48), za kojeg je tvrdila da ju je fizički i emocionalno zlostavljao, također financijski udario. “Nisam bila samo emocionalno i fizički zlostavljana, bilo je tu i financijskog zlostavljanja. Nisam shvaćala da nemam toliko novca koliko sam mislila da imam”, rekla je za BBC. “Tako da sam doslovno morala početi sa skromnim životom i živjeti s mamom.”

Brown je rekla da je to u početku bila velika prilagodba. “Moja mama je bila osoba koja je rekla: ‘Oh, sad si ga ostavila, dobro si."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očito je da je svaka situacija bolja nego biti sa svojim zlostavljačem, ali kad izađeš iz takve situacije zlostavljanja, to je kao da počinješ ispočetka", nastavila je pop zvijezda. "Moraš naučiti vjerovati ljudima. Moraš naučiti vjerovati sebi."

Brown je rekla i da su joj život u Leedsu i okruženje obitelji "definitivno" pomogli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plaćala bivšem alimentaciju

Nakon što se osjećala kao da ponovna kupnja vlastitog doma nikad više neće biti u planu, bivša sutkinja "America's Got Talenta" rekla je da joj je to iskustvo također pomoglo da uštedi dovoljno novca da to može učiniti, nakon više godina plaćanja pravnih troškova razvoda od nasilnog supruga, ali i njegove alimentacije.

Mel B je podnijela zahtjev za razvod od Belafontea nakon 10 godina braka u ožujku 2017. Tijekom brakorazvodne parnice, britanska zvijezda je tvrdila da ju je bivši suprug zlostavljao, što je on negirao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihov razvod okončan je u prosincu 2017. uz odbacivanje svih optužbi za zlostavljanje i dogovor da će Brown plaćati Belafonteu 5000 dolara mjesečno za alimentaciju uz mjesečno supružničko uzdržavanje od 15.000 dolara, kao i 350.000 dolara za odvjetničke naknade.

Pjevačica je iskreno progovorila o zlostavljanju koje je doživjela tijekom godina i koje je dovelo do kraha braka u memoarima "Brutally Honest" iz 2018.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opet je zabljubljena

Otkako se preselila u Leeds, Brown se također zaručila za frizera Roryja McPheeja. Par je nakon tri godine veze objavio zaruke u listopadu 2022. godine, a u bliskoj budućnosti planiraju se vjenčati u Londonu.

Nedavno je bivša sutkinja "X Factora" također počela spominjati ponovno okupljanje svih pet članica Spice Girls, uključujući Victoriju Beckham, Emmu Bunton, Mel C i Geri Halliwell Horner.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U pojavljivanju u ožujku u britanskom talk showu "Loose Women", potvrdila je: "Definitivno nešto radimo."

“Vjerojatno će me kritizirati što sam nas razotkrila, ali eto - sada sam u gabuli," zaključila je Brown.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video: Gdje je Kate Middleton i kakve veze s nestakom princeze ima misteriozna markiza?