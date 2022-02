Meghan Markle (40) se možda nikada neće vratiti u Veliku Britaniju jer je ju jednostavno nije briga što britanska javnost misli, tvrdi kraljevski biograf.

Meghan neće doći na kraljičin jubilej?

Vojvotkinja od Sussexa, koja živi u vili vrijednoj 14 milijuna dolara u Montecitu u Kaliforniji, nakon što se povukla s kraljevske dužnosti 2020., nema "nema se namjeru" vratiti se u London jer Britaniju smatra "izgubljenim slučajem", tvrdi kraljevski biograf Tom Bower, piše Daily Mail.

Komentator, koji trenutno radi na biografiji Meghan, rekao je da je "Meghanino krajnje odredište nejasno, ali ona sigurno ima podršku da se kandidira za glavnu ulogu američke političarke. Paralelno s tim, Britanija je izgubljen slučaj za Sussexes. Iskreno, sumnjam da Meghan više nije briga je li dobrodošla u London ili ne. Ona se nema namjeru vratiti", rekao je Bower.

Biograf je dodao da, iako je njezina popularnost u Ujedinjenom Kraljevstvu pala otkako se udala, njezin trodnevni posjet New Yorku u rujnu bio je "izvanredan uspjeh" i očito uživa podršku među "demokratima, manjinama i mladima", istaknuo je.

Kraljevski biograf sugerirao je da je šutnja vojvode i vojvotkinje, zbog kraljičine izjave da će Camilla jednog dana biti kraljica, "Meghanin način objave rata". Vjeruje se da je princ Harry produbio svoje odnose s ocem uoči kraljičinog jubileja i vjerojatno će doći na sve silne proslave ovog ljeta.

Očekuje se da će Harry doći u Ujedinjeno Kraljevstvo na komemoraciju za vojvodu od Edinburgha u proljeće i na kraljičin jubilej na ljeto. Međutim, nedavna svađa oko metropolitanske policije koja brine za njihovu sigurnost dovela je Meghanin i Harryjev povratak u sumnju.

U najavi, za obilježavanje kraljičinog platinastog jubileja prošlog tjedna, Njezino Veličanstvo govorilo je o svojoj "iskrenoj želji" da, kada dođe vrijeme, vojvotkinja od Cornwalla bude poznata kao kraljica, a ne princeza, kao što je najavljeno u početku braka s princom od Walesa. Za Williama je rečeno da podržava taj potez i da poštuje logiku iza odluke njegove bake.

Harry o Camilli: 'Ona nije zla maćeha'

U međuvremenu, princ Harry i Meghan nisu se oglasili javno. Umjesto komentara na kraljičinu vijest, o tome da je Camilla njezina zamjenica, par je u Kaliforniji odao raskošnu počast Diani, pohvalivši njezin humanitarni rad, objasnili su da osjećaju obvezu nastaviti s radom koji je pokrenula Diana. "Nikad joj nisam mogao popuniti cipele", rekao je Harry.

To je oštra promjena u odnosu na Harryjeve prethodne komentare o vojvotkinji od Cornwalla. Tijekom intervjua u povodu njegovog 21. rođendana u rujnu 2005. rekao je da su je on i William "voljeli do kraja". Uz to Harry je tada napomenuo da je Camilla "divna žena koja je usrećila" njihovog oca. "Da budem iskren, ona je uvijek bila jako bliska meni i Williamu. I ne, ona nije zla maćeha, to ću odmah reći", rekao je 2005. na svoj rođendan princ Harry, piše DM.