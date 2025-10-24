Meghan Markle pod paljbom kritika: Internet je ismijava zbog fotografije glamuroznog doručka

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (44), ponovno je izazvala pažnju javnosti – ovoga puta zbog, kako tvrde mnogi, pravopisne pogreške u objavi na profilu svog lifestyle brenda As Ever.

Naime, Meghan je početkom tjedna na Instagramu podijelila fotografiju doručka pripremljenog u svom luksuznom domu u Montecitu, uz opis koji je trebao poslužiti kao inspiracija za jednostavan, ali profinjen jutarnji obrok.

"Inspiracija za palačinke s pikantnim zaokretom! As Ever mješavina za palačinke, prženo jaje + bilo koje povrće iz vašeg hladnjaka = zabavna i profinjena verzija vašeg omiljenog doručka sendviča", napisala je Meghan.

Supruga Princa Harryja nikako ne može udovoljiti javnosti

No, pažnju korisnika nije privukao recept, nego sitna pravopisna pogreška – umjesto riječi sandwich, Meghan je napisala sandwhich. Iako su neki obožavatelji pokušali objasniti da je riječ o namjernoj igri riječi (“which veggies”), većina je zaključila da se radi o običnoj omašci.

Osim toga, dio korisnika primijetio je i čašu vina ili pjenušca uz doručak, što je dodatno potaknulo rasprave o prikladnosti takvog detalja na objavi koja promovira vlastiti brend.

Bez obzira na to je li riječ o slučajnoj pogrešci ili nespretnoj šali, Meghanina objava ponovno je izazvala lavinu komentara – od onih koji su je branili, do onih koji smatraju da bi "vojvotkinja trebala pripaziti na detalje ako želi graditi ozbiljan lifestyle brend".

