Meghan Markle na udaru kritika zbog snimke s puricom: 'Ovo mi izaziva mučninu'

Ono što je trebalo biti topao, obiteljski uvid u blagdanske pripreme vojvotkinje od Sussexa, pretvorilo se u internetsku senzaciju. Meghan Markle (44), koja marljivo gradi svoj imidž kroz lifestyle brend "As Ever", suočila se s izrugivanjem na društvenim mrežama nakon što je objavila video pripreme purice za Dan zahvalnosti. Naime, vojvotkinja je zaradila novi, nimalo laskav nadimak – "Salmonella Sussex".

Gledatelji i kritičari na društvenim mrežama nisu štedjeli bivšu glumicu serije "Suits" nakon što su uočili ozbiljne propuste u higijeni tijekom rukovanja sirovim mesom, što je pokrenulo lavinu komentara o sigurnosti hrane i njezinim navodnim kulinarskim sposobnostima.

Nakit i sirovo meso

Sve je počelo objavom kratkog isječka na Instagram storyju njezinog brenda. U videu, koji je trebao prikazati opuštenu atmosferu u domu u Montecitu, Meghan je snimljena kako začinjava veliku sirovu puricu. Uz zvuke pjesme Boba Dylana "Turkey Chase", vojvotkinja je utrljavala mješavinu začina i ribala koricu limuna po peradi. Uz to, našalila se igrom riječi uz hashtag 'mom joke'.

Međutim, ono što je privuklo pažnju nije bio njezin humor, već činjenica da je tijekom cijelog procesa nosila skupocjeni nakit. Zlatne narukvice zveckale su dok je rukama prolazila po sirovoj purici, a na prstima je imala prstenje, uključujući i ono s dragim kamenjem. Kritičari su odmah istaknuli kako nije nosila rukavice, a rukavi njezine odjeće ponekad su dodirivali meso.

"Meghan, što se ovdje događa?! Kakva je ovo 'Salmonella Sussex' situacija?", napisao je jedan korisnik na platformi X. Drugi su bili još oštriji, nazivajući prizor "odvratnim" i "dokazom da ona nema pojma što radi u kuhinji".

Strah od kontaminacije

Osim samog nošenja nakita, koji predstavlja idealno mjesto za nakupljanje bakterija koje se teško ispiru, gledatelji su uočili još jedan kritičan trenutak. U videu se vidi kako Meghan, nakon što je rukama dirala sirovu puricu, poseže za mlincem za papar i ribežom bez prethodnog pranja ruku.

"Ovo mi izaziva mučninu. Gledati ljude kako kuhaju s nakitom je grozno, ali dirati ostale predmete u kuhinji masnim rukama od sirove peradi je osnovno neznanje," komentirao je jedan korisnik.

Stručnjaci upozoravaju

Stručnjaci za sigurnost hrane redovito upozoravaju na opasnosti ovakvog ponašanja. Prema podacima koje navodi Centers for Disease Control and Prevention, sirova perad često sadrži opasne bakterije poput salmonele i kampilobaktera. Sokovi iz sirovog mesa mogu lako kontaminirati sve što dodirnu – od radnih površina i posuđa do nakita i odjeće.

Osnovno pravilo rukovanja peradi nalaže temeljito pranje ruku sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi prije i nakon dodirivanja mesa, te izbjegavanje nošenja nakita koji može postati prenositelj zaraze. Čini se da je vojvotkinja, u želji da snimi estetski privlačan video za društvene mreže, zaboravila na to.

Emotivna poruka

Ironično, ovaj higijenski debakl dogodio se istovremeno s objavom njezinog emotivnog biltena za pretplatnike brenda "As Ever". U njemu je Meghan pokušala prenijeti osjećaj topline i zajedništva, zahvaljujući obožavateljima što su njezine proizvode pustili u svoje domove.

"Od moje obitelji vašoj, želim vam sretan Dan zahvalnosti", napisala je Meghan. "Tako sam zahvalna na vašoj podršci i toplini dok smo tijekom godine razvijali 'As Ever'. Nije mi promaklo da igramo malu ulogu u vašim uspomenama – od džema koji mažete na jutarnji tost, meda koji miješate u čaj, do svijeće koju palite za kraj dana."

U pismu je opisala i atmosferu u svom domu, spominjući supruga princa Harryja, djecu Archieja i Lilibet, te bliske prijatelje s kojima slavi u njihovoj vili vrijednoj otprilike 13 milijuna eura.

"Dok gledam po svom domu i vidim svog supruga, djecu, obitelj i drage prijatelje (i dok istovremeno pazim na vrijeme pečenja purice i sve slojeve koje donosi uloga domaćice) – osjećam se zahvalno", dodala je. Nažalost, idilična slika koju je pokušala stvoriti riječima pala je u drugi plan.

