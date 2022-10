Ipak, tko se puno voli, puno se i svađa.Njihova prva javna svađa dogodila se na ulicama Soluna u Grčkoj. Tada su očevici rekli stranim medijima da je sve vrištalo koliko je Megan bila revoltirana. To se dogodilo u studenom prošle godine kada su na zajedničkom putovanju u Grčku zbog Meganinog snimanja filma oboje popustili svoje kočnice.

Također, često su ih uspoređivali s bivšim glumačkim parom, Angelinom Jolie i Billyjem Bobom Thorntonom, a oni se na to nisu obazirali. Oko vrata nose bočice s krvlju onog drugog, često se nedolično ponašaju u javnosti i razmjenjuju nježnosti kao da su u spavaćoj sobi.

"Prepoznajem toliko svojih osobina u njemu i obrnuto... U Machine Gun Kellyju vidim odraz vlastite duše, ovo što mi sad imamo je sve što je moje srce tražilo. Prije njega stalno sam se osjećala kao da mi nešto nedostaje, već sam bila i odustala od potrage za tim nečim, a onda se pojavio on i upotpunio me, on je taj svjetionik koji sam cijelo vrijeme tražila", objasnila je Fox, koja s bivšim suprugom, kolegom Brianom Austinom Greenom, ima sinove Bodhija Ransoma, Journeyja Rivera i Nou Shannona.

Meghan je glazbenika također osvojila na prvu, s uzbuđenjem je čekao svaki novi dan na snimanju: "Sjedio bih ispred svoje kućice na setu i čekao, samo kako bi se mogli pogledati oči u oči kad bi prolazila. Trebala je izaći iz auta i prošetati pet koraka do svoje kućice, a ja bih sjedio i nadao se".

U intervjuu za podcast "Give Them Lala ... With Randall" otkrila je: "Pitala sam redatelja tko će igrati tu i tu ulogu, a on je odgovorio: 'Dobili smo Machine Gun Kellyja'. Moja prva reakcija bila je: 'Uh-oh', odmah sam osjetila da će se nešto važno dogoditi".

Podsjetimo, jedan od najkontroverznijih parova današnjice upoznao se na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass", a 34-godišnja znala je da će među njima planuti strasti, čim je doznala da će raditi na zajedničkom projektu.

Megan Fox svom je dragom uputila i komentar na Instagramu koji je izazvao preko 4.000 reakcija. Glumica mu je napisala: "Nikad nitko s boljom strukturom kostiju nije hodao ovom zemljom. Izuzetno, poražavajuće si zgodan. A tek 195cm? Ubij me ili učini da ostanem trudna. To su jedine mogućnosti", napisala je Megan.

