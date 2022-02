NAJHOT IZDANJA NA HRPICI / Megan Fox se totalno raspojasala s Machine Gun Kellyjem, i napredovala u neoborivu kraljicu 'gole mode'

Glumica Megan Fox (35) mnoge je ostavila bez daha kada se na partyju Mugler x Jimmy Choo pojavila u prozirnoj kreaciji Caseyja Cadwalladera ispiriranoj donjim rubljem. Poluprozirni korzetić uparila je s kožnom mini suknjom koja je jedva prekrila njezino međunožje. Megan, prema Vogueu, u posljednje vrijeme nosi najseksi i najzabavnije modne kombinacije u Hollywoodu, a svoj seksepil još je više raspojasala od kada je u vezi s glazbenikom Machine Gun Kellyjem. No, unatoč tome što odjeća koju nosi više otkriva nego što pokriva, Megan ne izgleda vulgarno. Ona je zaista zna nositi. Glumica je nedavno za Vogue rekla da joj njezin novi modni imidž pomaže da povrati osjećaj moći. "Kao glumica, stavljena sam u kategoriju seks simbola... Moda nije bila ono nešto na što sam se fokusirala", rekla je te je dodala da su za njezinu preobrazbu zaslužni zaručnik Machine Gun Kelly i stilistica Maeve Reilly te da nosi odjeću koja joj dopušta da bude svoja. "Biti s Kellyjem me oslobodilo da se više izrazim. Maeve me želi odjenuti onako kako se osjećam", kazala je. Pogledajte Meganina izdanja u jednoj od najseksi galerija koje smo ikad objavili.