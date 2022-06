BARBIE I KEN, BIZARNA EDICIJA / Megan Fox i Machine Gun Kelly opet šokiraju: Svi su gledali u njih kad su se pojavili na premijeri dokumentarca o njemu

Glumica Megan Fox i reper Machine Gun Kelly na premijeru dokumentarnog filma o njemu "Machine Gun Kelly's Life in Pink" u New Yorku stigli su modno usklađeni. I opet su istovremeno i šokirali i oduševili sve prisutne. Naime, par je za tu prigodu zablistao u ružičastima nijansama, a čak im je i kosa bila te boje. Megan je na sebi imala usku kratku ružičastu haljinu čiji je oskudni gornji dio poprilično razotkrio njene bujne grudi. Machine Gun Kelly je, pak, na sebi imao rozo-plavi topić i duge bijele hlače, a u prvom planu se našao njegov istetovirani i mišićavi torzo. Glazbenik je oko vrata imao bisernu ogrlicu, a na hlačama masivne lance. On i Megan svima su pokazali koliko su zaljubljeni kad su se nježno zagrlili i pozirali okupljenim fotoreporterima.