Drugi izvor otkrio je i kako medijski mogul još gaji osjećaje prema bivšoj zaručnici. "On joj se divi, poštuje je i misli da je sjajna žena. Sviđa mu se što je tako smirena i jaka, a i to što dijeli njegova vjerska uvjerenja", kazao je.

Zaljubljeni milijarder, čija se vrijednost bogatstva procjenjuje na 17 milijardi dolara, zaprosio je djevojku na Dan svetog Patrika, uz šaljivo objašnjenje: "Jednom četvrtinom sam Irac." On i Smith upoznali su se prošle godine u rujnu u njegovu vinogradu Moraga u Bel Airu u Kaliforniji, a otkrio je da ju je nazvao dva tjedna nakon što su se upoznali.

"Bio sam jako nervozan. Bojao sam se zaljubljivanja, ali znao sam da će mi ovo biti posljednje. Bolje da je. Sretan sam", rekao je Murdoch za New York Post.

