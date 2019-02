MATT LEBLANC IZNENADIO PRIZNANJEM: Ono što je radio na setu ‘Prijatelja’ nije za pohvalu

Matt je priznao da je sa seta popularne serije ukrao lopticu za stolni nogomet i ploču za crtanje

Glumac Matt LeBlanc, kojeg pamtimo po ulozi Joeyja Tribbianija u megapopularnoj seriji “Prijatelji”, priznao je što je sve ukrao na setu, a da se redovito pojavljivalo u seriji. “Znate kako su Joey i Chandler u stanu imali stolni nogomet? Još uvijek imam lopticu iz tog stola. Završila je u mojoj kutiji za alat”, rekao je u emisiji Jimmyja Fallona.

No, to nije bila jedina stvar koju je ukrao. “Maznuo sam ploču za crtanje koja se nalazila na vratima stana. Nisam mogao ugurati kauč u auto, ali ploča mi je bila super jer smo imali jednog lika u ekipi, Paula, koji je uvijek crtao po njoj. On je bio jedan od električara na setu, ali se pokazalo da dobro crta pa bi uvijek na ploču nacrtao nešto vezano za epizodu koja se snimala. Zato sam je ukrao i poklonio njemu”, ispričao je te dodao da ju je mogao skupo prodati.

Iako je najpoznatiji po ulozi Joeyja, Matt se okušao i u ulozi voditelja u showu “Top Gear”, a posljednje tri godine snima humorističnu seriju “Man With a Plan” u kojoj glumi s Lizom Snyder.

