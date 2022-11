U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' jedan od preostalih sedmero natjecatelja je otišao kući, a o tome je presudila žuta linija na vagi.

Pretposljednji je ciklus i nastavak vaganja. „Jedna će nas osoba napustiti uz pomoć žute linije, a ona će spasiti samo najbolji rezultat“, objasnila je Marijana.

Došlo je vrijeme za vaganje, a prvi je na vagu stao Josip koji je na posljednjem vaganju imao 125,6 kilograma, a uspio je skinuti nevjerojatnih 7,7 pa sad ima 117, 9 kilograma. „Sveti Josipe, hvala ti!“ vikao je sretno Čapo.

Željka je bila sljedeća, a prije nego što je stala na vagu, rekla je da ju je strah brojki koje će vaga pokazati s obzirom na to da je posljednje vaganje bilo loše. „Svjesna sam da moram još jako puno raditi i biti jako uporna na dulje staze da postignem rezultate koje ovi dečki već sad imaju. Ja sam toga svjesna i to mi nije problem. Ponosna sam što imam 40 godina i najstarija sam u kući, a dogurala sam do finalnog tjedna“, rekla je Željka te dodala da bi se stara Željka pokupila s treninga u petak jer su svi bili potonuli, ali danas ostaje i kad joj se ne da“, objasnila je.

Željka je izgubila čak 5,6 kilograma pa sada ima 126,6 kilograma. Matea je na posljednjem vaganju imala 94,6 kilograma, a nakon ovog ciklusa skinula je 2,9 kilograma, što ju je razveselilo. „Zadovoljna sam definitivno, ovo je moja konstanta“, rekla je Matea.

Lara je bila posljednja na vaganju. „Vidim Laru koja ima samopouzdanja i koja će napokon izaći van i neće je biti briga o tuđem mišljenju. Samim time što sam do tuda dogurala mi je ogroman uspjeh“, zaključila je Lara kojoj je vaga pokazala 3,6 kilograma manje pa sad ima 90,4 kilograma. „Mislim da mi je to najviše što sam skinula u tjedan dana. Još samo pola kilograma i ispod 90 sam“, sretno je rekla Lara.

„Ovi današnji rezultati su senzacionalni!“ komentirali su treneri. „Boris ima imunitet i time je izdvojen. Kada pribrojimo dva i pol kilograma Čapi, on je skinuo 8,1% i samim time zabetonirao svoju poziciju na vrhu. Svi ostali ste ispod žute linije i jednako ste ugroženi“, rekla je Marijana, a uslijedile su eliminacije.

Nakon što su svi glasovali, Matea je bila ta koja je morala napustiti show. „Žao mi je što idem, ali nisam nesretna jer sam daleko dogurala - iznad svih mojih očekivanja. Previše sam ponosna što sam ovdje napravila i idem dalje nastaviti ovako vani kao što sam naučila. Doći ovdje i izgurati 13 ciklusa, napraviti sve ovo postignuto, ma baš sam zadovoljna!“ zaključila je Matea.

Nakon što su Mateu otpratili kući dečki su razgovarali o tome što bi napravili s glavnom nagradom od 150 tisuća kuna. Čapo bi otvorio adrenalinski park sa zip lineom, a Roko je rekao da bi proputovao Ameriku.

Treneri su čestitali ekipi na ulasku u finalni ciklus, a Edo je otkrio da u finale odlazi četvero ljudi. „Vas je ovdje ostalo šestero, ali za dvoje, nažalost neće biti mjesta“, objasnio je Edo te dodao da će on s djevojkama trenirati zadnji ciklus dok će Maja s dečkima.

Nakon treninga svi su se zapitali što ih čeka na zadnjem velikom izazovu sezone te tko će otići u finale, a gledatelji će sve doznati već sutra od 21.15 sati.