U subotu navečer na adventu u Viškovcima u blizini Đakova, Mate Bulić svojim emotivnim govorom dirnuo je publiku. Na samom početku koncerta pozdravio je Slavonce te rekao kako uvijek rado dolazi u Slavoniju. No, ono što je publiku na koncertu posebno ganulo, osim Matinih pjesama, naravno, bila je zahvala.

"Dragi moji, znam koliko ste molili za mene dok sam bio u bolnici. Stoga večeras jedan aplauz od mene za vas", rekao je emotivni Mate prije nego je krenuo pjevati svoje najveće hitove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, slavni pjevač mjesecima se borio s korona virusom. Nekoliko je mjeseci bio u induciranoj komi, a nakon toga se još mjesecima oporavljao od bolesti, prvo u bolnici, a zatim na kućnoj njezi. Pjevač se oporavio i već nekoliko mjeseci održava nastupe.

"Da, bio sam i u ovakvoj i u onakvoj komi. Onda tri mjeseca rehabilitacije, pa kućna njega, bilo je zeznuto. Kada je zdravlje u krizi, onda vam više ništa nije bitno, ni karijera ni bilo što. Pomirio sam se sa sudbinom i tako krenuo dalje i došao do današnjeg dana gdje sam hvala Bogu živ i zdrav. Dobro sam sada, odradim koncert bez problema, onako kao što sam nekada to radio", rekao je Bulić u rujnu za Story.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Snimila obožavateljica iz Đakova Foto: Snimila obožavateljica iz Đakova

Otkrio je i što ga je, po njegovu mišljenju, spasilo.

"Spasili su me Bog, molitva i moja žena. Hvala obitelji, prijateljima, kumovima koji su svi zajedno molili i podržavali me tako da danas mogu biti tu s vama. Ja sve njih žalim zato što su dali toliku žrtvu, snagu, energiju i emociju u sve to. Bdjeli su nad mnom, tako da hvala im svima", rekao je glazbenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: