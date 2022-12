Glazbena legenda Massimo Savić koji je preminuo u 61. godini ostavio je veliki trag. Jedan od najpoznatijih njegovih albuma je bio svakako "Stranac u noći" iz osamdesetih godina 20. stoljeća. Massimo je svojevremeno u intervjuu za časopis "Rock" govorio o svom albumu.

"Ploča "Stranac u noći" balansira između nekog pop, skoro zabavnjačkog i onog pravog, tebi svojstvenog emotivnog koji ploči daje određenu boju i težinu", rekao je pjevač i dodao:

"Od prvog momenta se znalo da se ploča radi za moj glas. Jedini cilj je bio da se pjevanjem istaknem. I čitava ekipa, koja je radila ploču vjerovala je da ću svemu tome dati svoj štih. Jer da nije tako, ne bi valjalo. Po meni "Stranac u noći" je jedna veoma jednostavna ploča. A to da li je emotivno nabijena mislim da će ljudi otkriti ne pri prvom slušanju već možda nešto kasnije. A to što ti kažeš balansiranje - je, je balansiranje je. Mene inače zovu Blade Runner", rekao je Massimo pa otkrio zašto su ga tako zvali.

"Smatraju me trkačem po oštrici. Netko slijedi jednu potpuno ravno liniju, ja volim igrati svakakve vrste igara. Neću, recimo sjediti u vlaku koji je već u pokretu. Ako ću uopće ići vlakom, bit ću tu kad se on bude kretao. Od samog početka pa do kraja. I to je to", rekao je.