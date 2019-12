MARTINA TOMČIĆ SE POHVALILA FOTKOM KOJU JE UREDIO GRUBNIĆ: Ciganović je brutalno ismijao u komentaru

View this post on Instagram

@supertalenthr 8.12.2019. (3.live) @novatv_ @majasuput @janko_popovic_volaric @davorbilman #makeup @nicolemassan by @janeiredalehrvatska #hair @mijomajhen #dress @eminakušan #jewellery @lapidarium_author_jewellery #foto @markogrubnic . . . #judges #supertalent #divamoment