MARTINA TOMČIĆ O NEUGODNOM ISKUSTVU S POČETKA KARIJERE: ‘Bila su 23 sata, ponudio se da me prati u stan…’

Martina Tomčić u razgovoru za Story progovorila je o neugodnom iskustvu koje je doživjela kad je kao 19-godišnjakinja dobila prvi angažman u operi u Grazu gdje je nastupala u Mozartovoj “Čarobnoj fruli”.

“Dobila sam ugovor u premijernoj postavi kao mala operna zvijezda u usponu. Intenzivno sam se tijekom priprema predstave družila s dirigentom i nekoliko kolega. Meni je to bio posve novi svijet, čaroban. Događale su se večere, razgovaralo se o umjetnosti, ali ta je bajka pokazala i drugo lice. Jednu večer spomenuti dirigent dopratio me do haustora zgrade u kojoj sam stanovala i ponudio da me prati u stan. O toj neugodnoj situaciji prvi put govorim u javnosti”, rekla je.

‘Svako zlo za neko dobro’

“Dakle, bilo je oko 23 sata, sutra smo imali generalnu probu i na njegovo pitanje odgovorila sam da znam valjda sama doći do svojeg stana. Ujutro sam došla u kazalište, otišla u garderobu na šminku jer sam imala pola sata do početka probe. Tada me pozvao ravnatelj opere na razgovor. Samo mi je rekao: ‘Skini šminku i dođi’. Sve mi je bilo jasno…”, prisjetila se.

“Apsolutno sam uvjerena da je svako zlo za neko dobro. Pravu priliku dobiješ onda kada si je spreman percipirati kao takvu, eventualno je anulirati i krenuti dalje. Mislim da je svaki problem svojevrsni blagoslov koji ti daje priliku da se pomakneš i kreneš. To se odnosi i na one najfatalnije situacije za koje sam mislila da su kraj svijeta”, zaključila je te dodala da je to nešto što uvijek ponavlja svojoj djeci.

