Poznata fitness trenerica o svojim estetskim operacijama: 'Postigla sam ono što sam htjela'

Poznata hrvatska fitness trenerica Martina Boščić (30), poznatija kao Martina Boss, na društvenim mrežama stekla je velik broj obožavatelja zahvaljujući svom posvećenom pristupu zdravlju i fizičkoj aktivnosti, ali je prvenstveno poznata po svom načinu života i strasti prema treningu, Martini nisu strani ni estetski zahvati. Otkrila nam je svoje osobno iskustvo s estetskim operacijama, motivaciju iza tih odluka te kako su te promjene utjecale na njezino samopouzdanje.

Martina, mnogi vas poznaju kao uspješnu fitness trenericu, ali zanima nas vaš osobni stav prema estetskim operacijama i zahvatima. Što vas je motiviralo da se odlučite na neke od tih postupaka?

Mislim da nam je svima poznata ona ‘tko voli nek izvoli’. Smatram da nikome od nas ne bi trebalo smetati što netko radi sa svojim tijelom, licem, odnosno općenito zdravljem i izgledom.

Možete li nam reći koje estetske zahvate ste prošli i kako su oni utjecali na vaše samopouzdanje i mentalno zdravlje?

Sa 20 godina sam povećala grudi i to je nešto što sam već od puberteta znala da ću jednog dana napraviti. S 22 godine sam operirala nos. To je sve što sam radila od estetskih operacija ili zahvata općenito. Obje operacije su prošle dobro te sam zadovoljna s rezultatima i postigla sam ono što sam željela - prirodan izgled, bolje nego što je bilo prije.

Koji je bio vaš motiv za estetske korekcije?

Nezadovoljstvo izgledom (male grudi i velik nos).

Vaša operacija grudi često je tema razgovora među vašim pratiteljima. Kako ste donijela odluku o tom zahvatu i što vam je bilo najvažnije prilikom odabira?

Znala sam da ću povećati grudi već od puberteta kada sam vidjela da se (nakon puberteta) one definitivno neće povećati same od sebe. Nakon te operacije, dobrog oporavka i zadovoljstva samim rezultatom, željela sam si ostvariti još jednu želju, a to je operacija nosa. Uspješna operacija grudi je sigurno pomogla da se lakše odlučim na još jednu operaciju, ali ta odluka nije došla preko noći i to je ono što često ističem kada o tome pričam. To nisu bezazlene operacije, takve odluke se ne donose preko noći. Kada dobijete želju da nešto operirate, o tome morate dobro promisliti, ne nekoliko dana ili tjedana, već mjeseci. Ako vas ta želja ni malo ne prolazi i 100% ste sigurni da je to to, bitno je istražiti kod kojeg doktora ćete to napraviti. Meni je bilo važno da doktor i ja imamo dobru komunikaciju tj. da zna koje su moje želje, ali i da ja čujem njegovo stručno mišljenje.

Foto: Instagram

Što vam je bitnije, zdravlje ili izgled?

Iako zvuči kontradiktorno kada to pitate osobu koja je radila dvije estetske operacije isključivo zbog izgleda, naravno da mi je zdravlje najbitnije. Iako je svaka operacija svojevrstan rizik, da je doktor u bilo kojem trenutku naveo da sam iz nekog razloga rizičniji pacijent za taj zahvat, nikada ga ne bih napravila. Isto tako, treniram i hranim se zdravo još od srednje škole, a u taj sam proces ušla zbog problema sa štitnjačom, tako da i po tome možete vidjeti da mi je zdravlje na prvom mjestu.

Koji su vaši omiljeni trenuci u treningu i koje vrste vježbi smatrate najefikasnijima za oblikovanje tijela?

Moram priznati da najviše volim vježbati ljeti, na moru. Tada imam najviše vremena za sebe, pa su treninzi jačeg intenziteta (ganjam veće kilaže), puno više šećem i općenito sam najaktivnija i uživam u tome. Sve su vježbe više-manje dobre za oblikovanje tijela, samo je bitno da imate kontinuitet tj. da trenirate barem 2-3 puta tjedno.

Foto: Instagram

Kako bi opisali svoj način života? Što za vas znači zdravo živjeti i biti u formi?

Biti u formi je za mene prvenstveno biti zdrava! Osjećati se dobro u svojoj koži, a to je moguće jedino ako brinete o sebi. Međutim, ni jedan tretman, frizura, šminka ili odjeća neće za vas napraviti ono što rade trening i zdrava prehrana. Ni jedan tretman za lice vam neće dati sjaj koži, kao svakodnevni dovoljan unos vode, povrća i voća. Kada bi ljudi (prvenstveno žene) više pažnje posvetile treningu i prehrani, vjerujem da bi mnoge nesigurnosti nestale. I ja sam nekoć bila nezadovoljna izgledom svojih nogu i trbuhom, ali uz kontinuitet to se u potpunosti promijenilo.

