Marsela Karamatić je ispala iz natjecanja u "Život na vagi". Ova Velikogoričanka u show je došla s 173,9 kilograma, ukupno je skinula 8,8 kilograma, odnosno 4,9% tjelesne mase. Rezultatom je iznimno zadovoljna, a za RTL.hr je otkrila kako će nastaviti dalje.

'Ne volim da me itko vidi da plačem'

Marsela se osvrnula na svoje ispadanje rekavši da je tužna što odlazi, ali da je istovremeno sretna što će se vratiti svojoj obitelji.

"Bilo mi je dosta emotivno, ali trudila sam se suzdržati suze jer ne volim da me itko vidi da plačem. Ja sam ih tješila da ne plaču. Jako mi je drago da sam ispala jedna od pozitivnijih osoba tamo. Drago mi je što sam ispala u ovoj fazi kada sam si sa svima dobra. Bilo je dosta emotivno, u jednu sam ruku bila vesela jer idem doma svojima. Bile su pomiješane emocije. Trenutačno smo svi bili kao jedno, ali sad je krenula faza natjecanja – koga će svoja ekipa izbaciti. Čim je to krenulo sad će se drugačije kalkulirati i onda će se odnosi u kući početi narušavati. Do mog ispadanja je sve bio mačji kašalj", ispričala je.

Pomogla joj je psihologica

Istaknula je da je imala dobar odnos sa svima te da je bila spremna prilagoditi se različitim osobnostima. Plakala je tijekom prvih dana boravka, ali se situacija popravila nakon savjetovanja s psihologicom, koja joj je pomogla promijeniti svoj način razmišljanja i usmjeriti se prema budućnosti.

"Plakala sam u svoja četiri zida svaki dan jer mi je prvi tjedan bilo jako naporno. Onda mi je bilo emotivno jer su mi nedostajali moji i onda sam tako provela prvi tjedan. Sve dok nisam imala savjetovanje s psihologicom, od toga sam procvjetala", rekla je.

Planira redovito vježbati

Kad je riječ o planovima za budućnost, Marsela planira zadržati prehrambene navike koje je naučila tijekom boravka u kući te redovito vježbati.

"Razmišljala sam raditi sa sestrom, Karmelom Karamatić, koja je bodybuilderica. Ili ću se držati vježbi koje sam naučila od Ede. Zasad mi je plan da se upišem u teretanu", rekla je Marsela.

Novu epizodu showa "Život na vagi" pogledajte na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

