Prije nekoliko tjedana Marko Pecotić Peco vratio se na Instagram i otad ne prestaje s objavljivanjem videa i fotografija sa svojih nastupa.

Peco je sada pratitelje počastio videom s vjenčanja na Hvaru gdje je pjevao, a posebnu pažnju su privukli njegovi plesni koraci s obzirom na to da se "razbacao" na podiju s još jednim muškarcem, dok su ih svi oduševljeno gledali i pljeskali im.

Vrckavi Peco izveo energični ples

"Samo dance! Izbaci sve! Maratonski pir, ali nema predaje", opisao je Peco veseli video, koji je emotikonima oduševljenja i pljeskanja komentirala njegova nova odabranica Silvia Dvornik.

Nakon tog videa Peco je objavio fotografiju na kojoj on i Silvia poziraju tijekom nastupa na splitskim Prokurativama, a gdje su prije nekoliko dana otvorili advent.

"Otvorili smo advent u našem gradu i time započeli sa svirkama uživo s našim bendom. Vidimo se u subotu 03.12. u Šibeniku!", napisao je.

Podsjetimo, Silvia je već godinama prateći vokal u njegovom bendu, a nije poznato otkad traje njihova veza. Pjevač je nedavno gostovao na Radio Dalmaciji, gdje je progovorio o privatnom životu.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu par nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", rekao je među ostalim.

"Pokazali su se pravi prijatelji, ljudi koji su mi pokazali svoje pravo lice i stali uz mene, a ovi kojima sam zapravo najviše dao i koji su trebali biti sada uz mene na životnoj prekretnici, prvi su mi napravili najveći problem, pokupili se, htjeli da se izbrišem, da ne budu više dio mog života, toga svega.

To je surova istina s kojom sam se trebao suočiti - ako to mora tako biti, onda ok, nemam ja problem s tim. Žao mi je što je tako ispalo, što sam tolike ljude povrijedio, tako su se oni našli povrijeđeni, ne bi da sam njih ostavio. To su jako bolne teme koje su sad zasjenile sve ovo drugo što sam ja godinama radio", zaključio je Peco.