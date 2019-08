MARKO IZ ŽIVOTA NA VAGI ZAPANJIO TRANSFORMACIJOM: ‘Da, dragi ljudi, na obje slike sam ja’

‘Sve je moguće kada čovjek ima želju, sve je moguće kada ljudi odluče da je dosta’, poručio je Marko na svom Instagramu

Marko Kregar, natjecatelj treće sezone “Života na vagi”, na Instagramu je pokazao kako je izgledao prije ulaska u show i kako izgleda sada. “Ovaj tu lijevi dečko je prije ‘Života na vagi’ progutao antilopu, al’ u stvarnosti nije bio takav, znam ga, vidio sam ga i tješio ga da nije debeli i da je to samo maska i da je on ustvari samo nizak, jer da ima 2,49 m visine bio bi idealne težine. A ovaj desni to je dečko koji je uvijek skretao desno, trenirao mukotrpno, nije se dao omesti, gurao je i kad je bilo teško, plakao, padao, budio se u bolovima i bio ljut sam na sebe, ali isplatilo mu se jer je taj desni dečko skinuo ukupno od slike do slike ugodnih 68 kg! I ne staje već se i dalje bori sa svojim kilama i ide prema cilju. Nije lako i sad ima uspona i padova, ali i dalje gura…

Da, dragi ljudi, na obje slike sam ja. Ni sam sada ne mogu vjerovati da sam bio ovolik i da se nisam pokrenuo punih 10 punih godina, već sam samo jeo i trpao u sebe lopatom(…) Sve je moguće kada čovjek ima želju, sve je moguće kada ljudi odluče da je dosta. Zato nikada ne odustajte, živite svoje snove i gurajte prema cilju. Sve što je daleko, može biti blizu, ako ti to želiš”, napisao je uz fotografije.

Pratitelji su bili ugodno iznenađeni promjenom, a u komentarima su mu ostavili brojne komplimente.