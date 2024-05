Cher (77) je trenutno u vezi s glazbenim producentom Alexanderom Edwardsom (38), a u novom intervjuu, glazbena ikona otkrila je da je znala biti sramežljiva s muškarcima. Također je rekla da se muškarci njezinih godina užasavaju razgovarati s njom.

Voditeljica i glumica Jennifer Hudson, pitala je Cher zašto nije htjela ništa s pokojnim Elvisom Preslyjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cher je bila nervozna zbog Elvisa

"To je bilo zato što sam bila nervozna, poznavala sam ljude oko njega. Nisu oni bili loši ljudi, samo sam bila nervozna zbog njegove reputacije. Zaista sam sramežljiva kad nisam na pozornici i pomalo sam sramežljiva u društvu muškaraca", rekla je Cher.

"Razlog zbog kojeg sam s mlađim muškarcima jer su muškarci mojih godina pomrli, ali ranije su mi se uvijek bojali prići. A mlađi muškarci, njih su odgajale žene poput mene pa su odvažniji i mogu me zadovoljiti u krevetu", priznala je pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Cher je Alexandera Edwardsa upoznala na Tjednu mode u Parizu u rujnu 2022. Pjevačica je rekla da je zajednička prijateljica dala Alexanderu njezin broj nakon što su se upoznali. Priznala je i da je prekršila svoja pravila kad je ušla u vezu s njim.

"Bilo je stvarno šokantno jer ljudi jednostavno ne daju moj broj drugima. Govorila sam svim svojim prijateljicama: 'Prestare smo da izlazimo s jako mlađim muškarcima i nikad se neću zaljubiti. Napravila sam ono što sam rekla da neću", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što god da se dogodi, volim biti s njim. On me nasmijava i zabavljamo se. Ono što sam naučila jest to da nikad nije kasno. Kad biste pogledali sve statističke podatke, rekli biste: 'Pa, ovo je osuđeno na propast'. Ali zajedno smo godinu dana, i da bude samo godina, isplatilo se. Ako imate sreću, ne možete razmišljati o tome koliko će dugo trajati. Morate razmišljati o tome "Kakav je osjećaj?" i živjeti u trenutku", poručila je Cher, piše Metro.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna neumoljivo raste na eurovizijskim kladionicama. Pogledajte za koliko 'šiša' Švicarca