Marko Grubnić otkriva kako slavi rođendan i zadržava pozitivan stav

Marko Grubnić (42), poznatiji kao "modni mačak", sinonim je za stil, glamur i neiscrpnu energiju. Povodom svog 42. rođendana, Marko je za Net.hr otkrio kako planira proslaviti ovaj poseban dan - okružen najbližim prijateljima i suradnicima. U opuštenom razgovoru je iskreno govorio o profesionalnom putu, novim planovima i željama koje nosi sa sobom u budućnost.

Kako planirate proslaviti 42. rođendan?

S obzirom na obveze, rođendan ću proslaviti danas u jednom restoranu u Zagrebu, onako kako ga najviše volim slaviti – okružen najdražim ljudima, prijateljima i suradnicima koji su moje najveće bogatstvo. A i s obzirom na užurbani tempo života, moji rođendani su prilika da se okupim s ljudima koji mi znače i koji me podržavaju. Naravno, bit će puno smijeha, dobre glazbe, ukusne hrane, ljubavi i veselja – jer to je ono što život čini vrijednim.

Što biste poželjeli sebi u narednoj godini života?

Znam da zvuči kao klišej, ali najviše si želim zdravlje, zdravlje i samo zdravlje jer toga nikad nije previše. Sve ostalo dolazi samo po sebi. Naučio sam da je sreća u malim stvarima i u ljudima koji nas okružuju, i na tome sam izuzetno zahvalan. Također, želim nastaviti raditi ono što volim i biti inspiracija drugima.

Ima li nešto što želite ostvariti ili promijeniti do sljedećeg rođendana?

Uvijek sam okrenut napretku, kako poslovnom, tako i privatnom. Ova godina mi je bila izuzetno uspješna, i ako bi se mogla ponoviti, bio bih više nego zadovoljan. Imam još mnogo ideja koje čekaju realizaciju, a u svakodnevnom životu nastojim biti najbolja verzija sebe.

Imate li neke nove projekte ili poslovne planove koje možete podijeliti s nama?

Uvijek imam nove planove i projekte. Odmor oko Nove godine bit će kratak, a već sredinom siječnja krećem s novim projektima i show-ovima. Još ne bih otkrivao sve detalje, ali slutim da će naredna godina biti jednako uspješna kao i ova.

Grubnić je otvoreno priznao da voli urediti fotografije, vjerujući da svaka objava mora biti pravo umjetničko djelo koje ostavlja dojam.

Kako gledate na svoj profesionalni put kroz godine? Jeste li ostvarili sve što ste željeli?

Početkom lipnja bit će 20 godina kako se bavim ovim poslom. Iza mene su godine neprekidnog rada, truda i odricanja. Imam jednu veliku želju za taj značajan jubilej – izdati knjigu.

Ali ne knjigu na koju Vi sada možda mislite, nego jednu ozbiljnu i lijepu "coffee table" knjigu sa svim mojim radovima, koja bi bila prava kruna moje karijere. To mi je jedna neostvarena želja koju se nadam realizirati sljedeće godine. Svakim novim projektom ostvarujem svoje ideje i postavljam nove ciljeve. Moja želja je uvijek bila biti kreativan i inspirativan, i mislim da sam u tome uspio. Ipak, došao sam u Zagreb kao mali dečko iz Pakraca, i smatram da i to treba uzeti u obzir. Sretan sam jer živim svoj san, radim ono što volim i na to sam stvarno ponosan. Danas mi više nisu potrebna priznanja ni nagrade – sama dugovječnost moje karijere u kontinuitetu najveća je nagrada.

Kako doživljavate svoje godine i proces sazrijevanja kroz vrijeme?

Godine su za mene na kraju dana samo brojke. Važno je kako se osjećate iznutra. Ja se osjećam mladoliko, energično i sretno. Mir u mojoj duši i veselje u srcu isti su kao i prvog dana, to je nešto što me stvarno veseli i na što sam iznimno ponosan.

Koji je najvrijedniji ili najznačajniji poklon koji ste ikada dobili ili sami sebi priuštili, a koji vam je ostao u posebnom sjećanju?

Volim se počastiti i nagraditi – smatram da sam to zaslužio s obzirom na sav trud i rad. Ipak, poklone ne gledam kroz njihovu materijalnu vrijednost.

Najviše me obraduju sitnice koje pokazuju da me prijatelji slušaju i znaju što volim ili što bih želio. Stvarno imam sve što mi treba i na tome sam beskrajno zahvalan.

Naravno, uvijek postoje želje, ali važna je namjera i da dolazi iz srca. Najvrijedniji poklon za mene su trenutci kada mi prijatelji dođu i kada se svi zajedno okupimo. Te uspomene su neprocjenjive i ostaju za cijeli život.

