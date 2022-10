Meghan Markle u jednom je intervjuu otkrila je kako je kao tinejdžerica često s majkom odlazila u korejski spa centar. Priznala je kako joj je poprilično neugodno bilo gledati žene različitih dobi bez odjeće. Ujedno je te trenutke smatrala "ponižavajućim iskustvom".

"Za one koji nisu tamo bili nikada, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet, jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju gole i čekaju da im izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno", ispričala je vojvotkinja od Suxessa u novoj epizodi podcasta Archetypesa, u kojoj su gostovale Margaret Cho i Lisa Ling.

Spomenula je i da je kada je prešla preko tih adoloscentskih neugodnosti, s mamom bi otišla na najukusnije rezance kuhane na pari i gledala sve te žene oko sebe.

Meghan i princ Harry ovih dana traže novi dom u Kaliforniji. Naime, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa smatraju da su prerasli dom u Montecitu i sada traže nekretninu u Hope Ranchu, gdje se za luksuzne domove izdvaja i do 22 milijuna dolara.