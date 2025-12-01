Mario Regelja o novom hitu: 'Laura je atraktivna, zgodna, zabavna - simpatična otrovnica'

Frontmen grupe Ljubavnici, pjevač Mario Regelja (36), ponovno je u glazbenom fokusu zahvaljujući novom singlu „Otrovnica“, energičnoj i duhovitoj pjesmi koja je u kratkom roku osvojila publiku. U razgovoru za Net.hr Mario otkriva kako je nastala ideja za pjesmu, zašto je upravo Laura Prgomet (25), zvijezda „Gospodina savršenog“, postala glavna zvijezda spota te kako izgleda njegov kreativni proces s partnericom i dugogodišnjom suradnicom Antonijom Šolom (46).

Otvoreno govori o dinamici rada, privatnim trenucima, planovima za blagdane i onome što najviše cijeni kod žene koja mu je i profesionalni oslonac i životna inspiracija.

Foto: Press

Čestitke na novoj pjesmi „Otrovnica“! Kako je nastala ideja za ovu pjesmu i što ste željeli poručiti njenim tekstom i atmosferom?

Pjesma je zabavna, pomalo i šaljiva – ona je poziv na ples i dobru zabavu. Svatko ima svoju „otrovnicu“ zbog koje je život zanimljiviji i uzbudljiviji, pa se u njoj lako pronaći.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Laura se savršeno uklopila u koncept pjesme'

U spotu glavnu ulogu ima Laura Prgomet, poznata iz „Gospodina savršenog“. Kako je došlo do vaše suradnje s Laurom?

Pratili smo reality " Gospodin savršeni" i Laura nam je bila favorit i najzabavnija svojim izjavama. Isprva nismo razmišljali o suradnji, no Antonija je ovog ljeta predložila da upravo ona bude „otrovnica“ i ideja nam se odmah svidjela.

Što vas je kod Laure posebno privuklo da upravo ona bude „Otrovnica“ u spotu?

Laura je atraktivna, zgodna, zabavna i zavodljiva – sve što jedna simpatična „otrovnica“ treba biti. Savršeno se uklopila u koncept pjesme.

Kako se Laura snašla pred kamerama? Je li ispunila vaša očekivanja i kakva je bila dinamika na setu?

Bila je vrlo profesionalna, kamera je voli, fotogenična je i zna koketirati s objektivom. Sve je odradila iz prve i ispunila sva očekivanja. Redatelj Luka Grgas posebno ju hvali i sigurno će je angažirati i u budućim projektima.

Foto: Press

'Vjerujem Antonijinoj intuiciji'

Spot ima upečatljivu estetiku. Jeste li već u startu znali kakav vizual želite ili se to razvijalo kroz suradnju s ekipom?

Imali smo zajedničku viziju koju je redatelj lijepo uokvirio. Laura je sama birala outfite uz Antonijinu pomoć. Iako je snimanje bilo na jako hladan dan, sve je odradila s osmijehom i bez prigovora.

Na pjesmi ste ponovno surađivali s Antonijom Šolom, koja je s vama pisala tekst. Kako izgleda vaš kreativni proces kada stvarate zajedno?

Antonija je nepresušan izvor ideja i stvaralačke energije. Piše stalno, često i noću, a ja pratim njen tempo. Vjerujem njenoj intuiciji i uživam u procesu. Nevjerojatna je u lakoći kojom stvara tekstove i melodije, a zajedno se nadopunjujemo autorski i kada pišem za Ljubavnike jako dobro se prilagodi i prepoznaje naš stil glazbe i tekstova.

Čuju li se svadbena zvona?

Je li lakše ili izazovnije raditi na pjesmama s partnericom — miješaju li se ponekad privatni i poslovni trenuci?

Kad se piše, postoji ta stvaralačka energija. Glazba je svijet za sebe i mi ga živimo, pa ne dijelimo to na privatno i poslovno.

Često vas se vidi kao skladan par — osjećate li da vas zajednički rad dodatno povezuje i privatno?

Sigurno da nas povezuje, jer provodimo više kvalitetnog vremena zajedno.

Ljubitelji vaše glazbe, ali i mediji, često nagađaju o koracima naprijed u vezi. Razmišljate li o braku u budućnosti?

Neke stvari ipak treba ostaviti samo za sebe.

Planovi za blagdane - svega po malo

Kad biste morali izdvojiti jednu stvar zbog koje se najviše divite Antoniji, što bi to bilo — privatno, a što profesionalno?

Privatno se divim njenoj snazi i empatiji – uvijek pronađe način da pomogne ljudima oko sebe. Profesionalno je nevjerojatna u talentu i disciplini, ima rijetku kombinaciju kreativnosti, upornosti te multitaskinga pa svaki projekt pretvori u nešto posebno.

Za kraj, pred nama su blagdani — kakvi su vaši planovi za božićno-novogodišnje dane?

Bit će tu koncerata, obiteljskih trenutaka, dovršavanja albuma i malo odmora. Svega pomalo, taman smo u zlatnoj sredini.

