Marijana Batinić s obitelji uživa u Japanu: 'Bože, čuvaj Japancima živce'

Popularna voditeljica Marijana Batinić (44) otputovala je na daleko putovanje u Japan, a prve dojmove iz Osake podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu, otkrivši potpuno oduševljenje "čudesnom zemljom izlazećeg sunca".

U emotivnoj objavi, Batinić je opisala Japan kao zemlju koja je nadmašila sva njezina očekivanja.

"Sve što sam čula o Japanu i kako sam ga zamišljala – pa puta deset! Zemlja reda, tišine i beskrajne ljubaznosti", napisala je voditeljica. Posebno su je se dojmili ljudi, koje je opisala kao "najpristojnije, najljupkije i najnježnije na svijetu".

Kroz seriju fotografija dočarala je atmosferu Osake, od živahnih ulica i hramova do susreta s lokalnim stanovništvom.

Pridružila joj se i poznata glumica

S obzirom na to da je na putovanju s obitelji, uključujući i petero djece, Marijana se i našalila na vlastiti račun.

"Ovdje smo s čoporom djece i za sada se Japanci dobro nose s nama. Toplo se nadamo da im nećemo biti prenaporni", napisala je uz duhovitu molbu: "Uglavnom, Bože pomozi i čuvaj Japancima živce."

Poznato je i da joj se na ovoj avanturi pridružila i glumica Nataša Janjić sa svojom obitelji.

Njezini pratitelji su s oduševljenjem dočekali objavu, a komentari su se samo nizali. Mnogi su podijelili vlastita pozitivna iskustva iz Japana, dok su je drugi u šali pitali da istraži tajnu vitkosti Japanaca.

