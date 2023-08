Jedna od omiljenih pjevačica na Balkanu, Marija Šerifović (38) danas slavi 20. godišnjicu svog prvog albuma koji je ujedno zabliježio početak njene uspješne glazbene karijere.

Presretna Marija ponosno je objavila video na društvenoj mreži u kojem je opisala svoj put koji ju je doveo tu gdje je danas.

"Danas je točno 20 godina otkako je izašao moj prvi album i prva pjesma. Davno je bila ta 2003. godina, ja sam tada bila mali i bezobrazni idiot, prekrstila sam album u "Najbolja". Nakon njega su se nizale pjesme koje i dan danas sa mnom pjevate. Dosta je pjesama iza mene, veseli me da su ostale, to je muzika koja traje. To će biti uvijek moj put, koliko god budem imala glasa i želje da se muzikom bavim. Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako glazbene, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom", započela je pjevačica.

U svom emotivnom govoru istaknula je i kako njezina bitka nije bila nimalo laka te da nije bilo lako ni biti drugačiji. Marija se od srca zahvalila svima koji su uvijek tu uz nju te izjavila kako bez podrške ona ne bi ni postojala.

"P.S. Hvala ti, mala Marija. Hvala sto ne odustaješ. Hvala što nikada nisi u potpunosti odrasla. Hvala što me guraš. Hvala što me uvijek podsjetiš na sve ono o čemu zajedno sanjamo i maštamo. I da, tek smo na pola puta", zaključila je pjevačica.

