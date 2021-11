Marija Karan, glumica koju su Hrvati upoznali u seriji Larin izbor, izjavila je kako neće prijaviti svojeg dečka Vladana Balabana zbog incidenta koji se dogodio 5. studenog oko 4 sata ujutro.

"Izjavila je kako nema razloga niti želi kazneno goniti Balabana", kazalo je tužiteljstvo, prenosi Kurir.rs. Nakon što su prikupili sve informacije, izjave svjedoka, pogledali snimke s nadzorne kamere te pregledali izvještaj Urgentnog centra, u tužiteljstvo su donijeli odluku da nema osnove za pokretanje kaznenog postupka.

Tako je par završio s dvije prekršajne prijave. Balaban zbog sumnje da je udario glumicu, a Marija Karan zato jer je oštetila njegov skupocjeni Porsche protupožarnim aparatom.

Sve je počelo tijekom izlaska, nakon burne svađe

Alo.rs piše kako je glumicu Vladan Balaban nakon izlaska tijekom kojeg su započeli burnu raspravu udario, lupivši joj šamar. Alo također navodi da je glumica zatim navodno uzela utege i protupožarni aparat te njime razbila zadnje staklo na Balabanovom Porscheu.

Nakon što su ih susjedi prijavili, priča je brzo dospjela u javnost. Alo saznaje kako je Vladan zbog toga bijesan. Navodno zato jer mu je grozno da se na ovakav način eksponira u medijima.

"Vladan je poludio jer nikako nije želio da bude poznat, a naročito ne da se o njemu piše i priča na ovakav način. Povjerio se bliskim prijateljima i rekao da mu je prisjela veza s Marijom i da nije trebao ulaziti u takav odnos. Nije ni sanjao da će se nešto ovako desiti jer su imali česte nesuglasice, ali nikada nije dolazilo do nasilja.

Odvjetnik Balabana tvrdi da on nije udario glumicu, već branio sebe i imovinu

Balabanov odvjetnik rekao je da nije točno da je on ikoga udario, već da je u tom kritičnom trenutku branio sebe, svoju imovinu i imovinu drugih stanara zgrade.

"Tom prilikom bili su prisutni zaštitari, ali i stanari koji su vidjeli cijeli događaj. Gospodin Balaban je ugledan poslovan čovjek koji uživa ugledi u Srbiji i inozemstvu te on iz tog razloga ne želi u javnosti biti predstavljen kao nasilnik", kazao je odvjetnik.

Do incidenta je došlo u garaži

"U predmetnom događaju došlo je do svađe između osoba koje su u emotivnoj vezi, a koje ne žive zajedno. Tom prilikom je došlo do verbalne rasprave, a ne i do povrede, s obzirom da je Marija Karan izjavila da je ozljede koje su konstatirane u Urgentnom centru zadobila prilikom pada.

Dosad nije bilo prijava za nasilje među ovim osobama te u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela nasilja u obitelji", priopćilo je tužiteljstvo.

Navode i kako se incident odigrao u garaži stambene zgrade u Dositejevoj ulici te da prilikom istog nije došlo do težeg remećenja javnog reda i mira. Ako se neko kazneno djelo i dogodilo, navodi tužiteljstvo, ono bi moglo biti samo predmet gonjena po privatnoj tužbi.